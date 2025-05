Acer Nitro V15, un PC gamer portátil para dedicarse a lo único importante, jugar

Les sorprendería saber de todo lo que es capaz el PC gamer portátil Acer Nitro V15. Foto: Acer

Acer es una multinacional taiwanesa fabricante de computadores, monitores y periféricos. Emplea a casi 40.000 personas en más de 100 países y desde hace algunos años viene entrando, junto con otras compañías, en la industria de los videojuegos. Tradicionalmente, ninguna de estas empresas había estado interesada en ofrecer productos para jugadores.

Acer Nitro es su línea de productos completamente dedicados al Gaming. Incluye laptops, PC portátiles, con un rendimiento superior al promedio con el fin de que sean útiles en juegos gráficamente exigentes. Por eso estos dispositivos están equipados con procesadores potentes, tarjetas gráficas dedicadas, pantallas con altas tasas de frecuencias de actualización y sistemas de refrigeración eficientes durante el uso intenso o prologando.

El Acer Nitro V15 es un PC gamer portátil de 15,6 pulgadas de tamaño, una pantalla Full HD de 144 Hz, sistema operativo Windows 11, procesador Intel Core i5-13420H, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050, memoria RAM de 16 GB y almacenamiento interno de 512 GB. Sin embargo, ¿Qué significan todas estas especificaciones técnicas?

El Espectador estuvo probando este equipo durante 30 días y esto es lo que le podemos contar sobre su rendimiento a la hora de jugar. Desde ya le podemos adelantar que tuvimos en nuestras manos el mismo paquete que hoy se comercializa en la página web de Acer y los diferentes distribuidores autorizados, sí, ese pack que incluye un control inalámbrico.

Diseño estético y resistente

Comenzando por su exterior, la coraza del Acer Nitro V15 se destaca por tener un diseño pensado para los gamers puros y duros. Su tapa exterior no solo dibuja atractivos estilos de líneas discontinuas, sino que está hecha en un material resistente a los golpes moderados y al calor que emana del dispositivo.

Hablando de energía calórica, el PC game portátil integra un gran disipador de calor justo en la parte de arriba del teclado. Esto evita que tanto las manos del jugador como los botones se calienten debido al aire caliente que es habitual cada vez que se abre un juego.

Y hablando de videojuegos, debemos decir que hicimos pruebas con títulos medianos como Age of Empires, Euro Truck Simulator y uno que otro indie en Steam, pero también con títulos que verdaderamente pusieron a prueba el Acer Nitro V15 y mostraron de lo que es capaz.

El mejor compañero para quien busque solo jugar

Esa sería la mejor manera de describir a este PC portátil, pues en este nicho de mercado es común que los usuarios siempre busquen saber mucho más de su equipo que solamente su ficha técnica. En el caso de este equipo no es así, aquí el gamer tiene todo en esta laptop para simplemente sentarse y disfrutar de la entrega.

Aun así, notamos tiempos de carga inusualmente largos al momento de jugar EA Sports FC 25 y EA F1 24, juegos que llevan la gráfica hasta las últimas consecuencias. Eso sí, en honor a la verdad, nunca sufrimos de bajones de frames y mucho menos se nos cerró el videojuego de manera inesperada.

Y aunque se calienta tanto como normalmente se puede esperar de un computador o consola portátil, nunca nos sentimos frente a un horno jugando con el Acer Nitro V15. En pocas palabras, tiene un sistema de refrigeración muy eficiente, más si se trata de un dispositivo móvil.

La batería, su talón de Aquiles

Sin embargo, no hay equipo perfecto y este PC gamer no es la excepción. Su batería, de 57 Wh según su información en la caja, resultó ser muy deficiente. En apenas una hora pasamos de tener el 90% de carga, a menos del 10% jugando Ages of Empires.

Un dato preocupante y más si se tiene en cuenta que se supone que es un computador portátil, por ende, promete no tener que estar condenado a vivir al lado de una tomacorriente. Eso sí, tras tener una batería tan pequeña, la carga completa se logra en menos de una hora y medía.

Finalmente, y con respecto al mando que se vende junto al PC, este resultó de una calidad estándar, pues los materiales son duros. No obstante, tiene un sistema de vibración que hace sentir al gamer dentro del título y eso es una característica poco común en accesorios de esta categoría.

En conclusión, el Acer Nitro V15, con un precio en Colombia de $7.799.000, es una gran opción para los jugadores que quieran llevar el Gaming a todas partes, pero que estén buscando una opción más allá de las consolas portátiles que hoy componen el mercado en el país.