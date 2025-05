MLB The Show 25, el videojuego perfecto para todos los amantes del mejor beisbol

MLB The Show 25 sigue la actual temporada real de las Grandes Ligas y la Serie Mundial de beisbol en Estados Unidos. Foto: PlayStation

MLB The Show 25 es un juego/simulador de béisbol desarrollado por San Diego Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment. Salió a la venta el 18 de marzo de 2025 bajo el ala de PlayStation Studios, el conglomerado que hace posible las entregas exclusivas de la marca. Sin embargo, el videojuego está disponible tanto para PS5, como para Xbox Series X/S,

Hace parte de una larga cadena de títulos anuales que pertenece a la saga MLB: The Show, siendo la vigésima entrega de la serie. Este juego es el primero en no estar disponible para las consolas de octava generación, PlayStation 4 y Xbox One, aunque mantiene un port para la saliente Nintendo Switch 1. Eso sí, con la promesa de tener una edición para la Switch 2.

Su portada está compuesta por los beisbolistas Paul Skenes, jugador de los Pittsburgh Pirates, Elly De La Cruz, quien milita en los Cincinnati Reds, y Gunnar Henderson, tercera base de los Baltimore Orioles. Una de las grandes novedades para este nuevo videojuego es la inclusión de ocho equipos de béisbol universitario reales en Estados Unidos.

El Espectador tuvo la oportunidad de probar el título, y a pesar de que el beisbol no es el deporte más popular en Colombia, se trata de una entrega que retrata fielmente lo que se siente ser un beisbolista de las Grandes Ligas. Un simulador de la pelota caliente que está al nivel de juegos AAA de otros deportes gracias a su realismo y fidelidad visual.

La música en MLB The Show 25

Lo primero que hay que reseñar de MLB The Show 25 es su excelente banda sonora. Se trata de más de una docena de pistas que ambientan muy bien la atmosfera de un partido de beisbol en Estados Unidos. Desde la música en el estadio, hasta las melodías en el menú de inicio.

Otro valor a resaltar de esta propuesta del género deportivo es su interfaz intuitiva y fácil de entender. Navegar por el menú, escoger un equipo y comprender las mecánicas básicas, a pesar de no estar en español, es algo que se agradece, más para jugadores nuevos en el beisbol virtual.

Eso nos lleva al tercer punto a valorar y es que desde la primera partida el juego es claro en preguntar si está ante un experto en la franquicia o ante un principiante. Para quienes apenas conozcan el mundo de MLB: The Show, las guias y tutoriales interactivos hacen ameno el aprendizaje y casi que explica desde lo más elemental como se juega beisbol.

Gráficos de MLB The Show 25

Pasando al apartado gráfico, probamos el título en una PlayStation 5 y debemos decir que la fidelidad en los movimientos y acciones es simplemente increíble. Leal a su género de simulación, MLB The Show 25 recrea de principio a fin de lo que se trata un partido de beisbol.

Eso sí, creemos que los aficionados y su papel dentro del estadio fue relegado a un segundo plano, pues no vimos ni una toma de los asistentes al evento deportivo. Tal vez, sea la naturaleza del deporte, pero lo cierto es que en ese aspecto la entrega parece plana y carente de emoción en las gradas.

Por último, nuestra experiencia, a pesar de haber sido la primera con un juego de beisbol, fue gratificante, tanto que nos dieron ganas de seguir anotando carreras y ganando partidos. Aun así reconocemos que necesitamos más horas de juego para estar a un nivel, al menos intermedio.

En conclusión, MLB The Show 25 resultó ser un agradable proyecto y una propuesta muy divertida, y no solo para expertos en la pelota caliente. Desde este diario creemos que es una parada obligatoria para todos aquellos que no se pierden ni un juego de la Serie Mundial y desean sentirse como una miembro del salón de la fama, al menos en su versión virtual.