Así fue cómo Sony casi convierte el “FIFA” en un exclusivo de PlayStation

EA Sports FIFA World Cup Brazil 2014 fue el último videojuego alusivo a la serie sobre la Copa del Mundo. Foto: Behance

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante la década de 1990, Sony Computer Entertainment -Sony Interactive Entertainment desde 2016- ya había conquistado el mundo con su PlayStation 1. En su búsqueda de ofrecer la experiencia completa al gamer, Sony se encontraba en el desarrollo de su propio juego de fútbol. “Teníamos la tecnología lista, bastante buena en realidad. Solo nos hacía falta conseguir la licencia de la FIFA”.

Le dijo recientemente Juan Montes, vicepresidente de desarrollo de software de la compañía japonesa, a The Game Business. La multinacional de Gaming avanzó en las conversaciones con la Federación Internacional de Fútbol Asociado, teniendo casi un acuerdo firmado con la organización rectora del fútbol mundial. Sin embargo, y sorpresivamente, PlayStation se retractó antes de firmar el contrato ¿Por qué?

FIFA estuvo a “esto” de ser un exclusivo de PlayStation

“Estuvimos muy muy cerca de conseguir la licencia de FIFA”, completó Montes durante su entrevista con The Game Business. Las razones detrás del fallido acuerdo son que Sony prefirió mantener las buenas relaciones con estudios terceros y no convertir el FIFA que hoy todos conocemos en un exclusivo de PlayStation.

Esto, evidentemente, le abrió la puerta a Electronic Arts (EA) para finalmente cerrar el trato con la organización deportiva y desarrollar una de las franquicias más rentables en la historia de los videojuegos. Un efecto mariposa que no hubiera sido posible si Sony Computer Entertainment no hubiera rechazado el contrato con FIFA.

Aun así, la empresa nipona sí creó su propio título de fútbol, el cual llamó This Is Football, el cual estuvo vigente de 1999 a 2005. Ese año, Sony desistió de su intento de posicionar este juego tras experimentar la feroz competencia y rivalidad entre Konami con su Pro Evolution Soccer y EA con el mundialmente conocido FIFA.

¿Por qué Electronic Arts se interesó en la licencia de la FIFA?

Previo a la Copa del Mundo Estados Unidos 1994, el estudio norteamericano quiso avivar la pasión por el fútbol en ese país con el juego. Fue tan bueno su recibimiento entre el público local, que la saga continuó con FIFA 98 y la Copa Mundial Francia 1998.

A partir de ese momento, EA se acostumbró a lanzar una entrega exclusiva por cada Mundial de la FIFA. Sin embargo, esa tradición se interrumpió para Rusia 2018, pues la compañía de Gaming prefirió hacer un DLC (contenido descargable) que un título completo.

Y finalmente, esta serie verá su fin el próximo año con la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos, México y Canadá 2026; pues Electronic Arts perdió la licencia de la Federación de Fútbol en septiembre de 2023, por lo que, hasta acá, no habrá juego del mundial.