Así nos fue probando la beta cerrada multijugador online de Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded es el próximo juego de disparos en tercera persona desarrollado por The Coalition y publicado por Xbox Game Studios. Se trata de la segunda remasterización del videojuego original (2006), el cual fue el primer título de la franquicia de Gears of War, antes desarrollada por Epic Games.

Fue anunciado en mayo de 2025 para Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5, siendo la primera entrega de la saga disponible para una consola de Sony. En ese sentido Gears of War: Reloaded también admitirá la progresión cruzada completa en todas las plataformas compatibles, incluyendo PC, asegurando poder jugar la misma partida en más de un sistema.

Esta nueva entrega contará la historia de Marcus Fénix, un prisionero de guerra de la reintegrado al ejército después de abandonar su puesto militar con el fin de intentar salvar a su padre, Adam Fenix. Ahora, Marcus debe defender su planeta, llamado Sera, de los Locust, una especie humanoide que vivía en el subsuelo.

Además, contará con un modo multijugador online, al cual El Espectador tuvo acceso por medio de una beta (versión de prueba) cerrada del 20 al 22 de junio de 2025. Esta es nuestra más sincera opinión sobre el videojuego y qué luces nos pudo dar sobre lo que será el estreno oficial del próximo 26 de agosto de 2025.

Multijugador online de Gears of War: Reloaded

Pudimos gozar de muchos partidas durante el fin de semana y debemos concluir que los jugadores de Gears of War están muy emocionados por el próximo lanzamiento. Pudimos notar una gran densidad de gamers, tanto en PC, como en una consola Xbox, pues esta beta no estaba disponible para usuarios de PlayStation 5.

Respecto al apartado gráfico, es tal vez el punto más flojo, pues al jugar en una Xbox Series S, no pudimos disfrutar de la potencia de una Xbox Series X o una PC de gran envergadura. Aun así, logramos jugar a 60 FPS estables y nunca sufrimos de retrasos por culpa de los servidores, la conexión a internet o el propio juego.

Si bien no podemos hablar de imágenes borrosas, los colores en pantalla no transmiten la adrenalina que impregna el juego en el cuerpo del jugador. Incluso, los detalles, como la armadura del personaje o algunos objetos, no tienen el mejor aspecto y entre más nos acercábamos al televisor eran menos pulida la imagen.

Con respecto al contenido, fue posible batallar contra y con otros jugadores en varios escenarios, además de que las armas y personajes eran diversos. Eso nos hace pensar que el título completo podrá garantizar más de 10 horas de juego, contando todos sus modos de juego y no solo el modo campaña.

¿Qué se puede esperar de Gears of War: Reloaded?

Una advertencia, al menos para aquellos gamers menores de 18 años, es que la entrega es bastante gráfica con la violencia. Un aspecto más que característico de esta franquicia, pero que no está de demás mencionar en esta reseña.

Eso sí, esa es una de las características que hacer a Gears of War lo que es y lo que tanto amán los fans. Un recuerdo permanente de las mejores épocas de Xbox y sus consolas que pusieron la primera piedra para el Gaming en línea competitivo como lo conocemos hoy.

Verdaderamente, desde El Espectador esperamos que Gears of War: Reloaded se convierta en uno de los mejores estrenos de la X verde este 2025. Un año que hasta acá parece perfilarse como uno de los más importantes para la compañía y todo a vísperas de la celebración de los 25 años de la empresa en 2026.