Xbox confirma que todos sus juegos serán retrocompatibles con sus nuevas consolas

Últimamente, Xbox está dando mucho de que hablar. De los mismos creadores de su ambiciosa propuesta “Play Anywhere” y su campaña “This is an Xbox”, ahora llega su nuevo ecosistema de videoconsolas, más alineadas con el juego en PC que en consola. La primera en llegar fue la ROG Xbox Ally, su primer proyecto portátil, ahora en compañía de Asus.

Este nuevo sistema, muy parecido a la Asus ROG Ally X, será completamente compatible con la biblioteca de Xbox Game Pass y Steam. Además, está pensada para los gamers que disfrutan del Gaming desde un computador. Eso sí, los más entusiastas esperan que su interfaz se parezca más al menú principal de una plataforma Xbox que a la de un PC.

Este lunes 16 de junio de 2025 fue el turno para un anuncio que llevaba siendo un secreto a voces desde inicios del año anterior. La X verde confirmó que ya se encuentra en fase de desarrollo la próxima familia de consolas. Esta vez contando con la importante colaboración de AMD, el fabricante de algunos de los procesadores más potentes del mundo.

Xbox competirá contra la Nintendo Switch 2, ya estrenada, y la PlayStation 6, presupuestada para 2027 o 2028. Sin embargo, lo hará con sus propias herramientas, esas que la han caracterizado durante toda su historia. Primero, la potencia gráfica, y la segunda su impresionante interconexión entre todos los sistemas que ha lanzado, desde la Xbox original en 2002, pasando por la Xbox 360 y Xbox One, hasta la actual Xbox Series X|S.

La retrocompatibilidad es sagrada para Xbox

Según Lisa Su, máxima autoridad en AMD, una de las prioridades para esta nuevas plataformas será la retrocompatibilidad. Esto gracias a un pedido expreso de Xbox de respetar su legado y ponerlo a disposición de los millones de jugadores que gozan del Gaming en compañía de una Xbox, cualquiera que sea.

“AMD irá más allá de solo fabricar chips personalizados para las consolas Xbox y diseñará una hoja de ruta completa de chips optimizados para jugar combinando la potencia de Ryzen y Radeon para consolas, dispositivos portátiles, PC y la nube. Con compatibilidad con versiones anteriores para que los jugadores puedan acceder a sus títulos favoritos en todas las plataformas cumpliendo una promesa tanto a jugadores como a desarrolladores”, dijo.

Aunque no fue explícita, muchos usuarios también esperan que esta retrocompatibilidad se expanda hacia el nuevo sistema portátil, la ROG Xbox Ally. No obstante, habrá que esperar también un anuncio oficial, pues a ciencia cierta no sabemos que tanta interconexión habrá entre la propuesta portátil y la propuesta de sobremesa.

Microsoft y su apuesta por el juego en PC

Sin duda será un reto tecnológico lograr que los nuevos dispositivos, con Windows 11, logren reproducir juegos de la Xbox o Xbox 360. Aun así, hay confianza en que esto sea así, pues Microsoft quiere seguir apostando por adueñarse del mercado de los computadores gamers.

Parece que para la multinacional tecnológica su foco ya no está en medirse consola a consola con Sony a ver quién vende más. La nueva estrategia ahora pasa porque ese enorme segmento de jugadores de PC prefieran sus juegos y especialmente sus servicios.

Así, todo apunta a una continuación del dominio de los tres gigantes (Nintendo, PlayStation y Xbox), pero ahora cada uno desde un negocio diferente. Nintendo con su plataforma híbrida, PlayStation al estilo más tradicional del Gaming casero y Xbox arriesgándolo todo por convertirse en el Netflix de los videojuegos.