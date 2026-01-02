Avatar: From the Ashes amplía el universo de Pandora con una nueva expansión en videojuegos

Combates internos, nuevos enemigos y mayor libertad de exploración marcan el DLC. Foto: 20TH CENTURY STUDIOS - Cortesia

El universo de Avatar, creado por James Cameron, está de estreno. A la llegada a las salas de cine de ‘Fire and Ash’, tercera entrega de la exitosa saga, se suma ahora un nuevo lanzamiento en el ámbito de los videojuegos: ‘Desde las cenizas’, un título que expande la historia y permite vivir la experiencia desde dentro.

Según información de la agencia EFE, ‘From the Ashes’ llega como un ambicioso contenido adicional del videojuego ‘Avatar: Frontiers of Pandora’, lanzado en 2023 como una aventura paralela a las películas.

Un título que logró recrear como nunca la lucha de los guerreros Na’vi por proteger el planeta Pandora de los humanos, a través de un mundo abierto detallado, cargado de acción y exploración para multiplataformas.

Una nueva amenaza en Pandora

Esta nueva expansión, con una duración aproximada de 20 horas —dependiendo de la destreza del jugador y su interés por explorar—, se centra en la historia de So’lek, un guerrero Na’vi que combate para proteger a sus seres queridos en un escenario más peligroso y hostil que nunca.

Por primera vez —al igual que en el tercer largometraje—, los jugadores deberán enfrentarse al Clan de la Ceniza, lo que introduce un conflicto inédito dentro del universo Avatar: Na’vi contra Na’vi. Estos enfrentamientos internos amplían la variedad en el combate y aportan un nuevo matiz narrativo a la experiencia.

A esta guerra entre clanes locales se suma la lucha contra las fuerzas invasoras de la RDA (Administración para el Desarrollo de Recursos), formadas por humanos y máquinas, con nuevos enemigos que convierten prácticamente todo el mapa en un territorio plagado de peligros.

Exploración, combate y una experiencia más flexible

La expansión mantiene los pilares del título original: exploración, acción, parkour, búsqueda de alimentos y recolección de materiales para crear flechas y armas. También continúa la posibilidad de montar y vincularse con criaturas emblemáticas de Pandora, como los dragones voladores o los animales utilizados para el transporte terrestre, ampliando aún más la experiencia.

Como novedad destacada, el juego completo ahora se puede disfrutar no solo en primera persona, sino también en tercera, lo que abre nuevas formas de explorar y volver a jugar el título. El cambio entre cámaras se puede hacer en cualquier momento de manera simple e intuitiva.

Al igual que en el juego original de 2023, Pandora sigue siendo el gran protagonista, con paisajes exuberantes completamente vivos, fauna y flora por descubrir, y un diseño visual inmersivo que hace que el jugador sienta que está en un planeta desconocido.

La ambientación, la música y los sonidos también sobresalen, y los personajes se mueven con fluidez, de forma ágil y rápida a los mandos. El modo de juego, además, se adapta al estilo de cada jugador, ya sea apostando por el sigilo y la estrategia o yendo directo a la acción, en un enfoque más frontal.

Una buena noticia es que la expansión ‘From the Ashes’ no arrastra los problemas del primer título, que fue criticado por resultar algo monótono y con mecánicas repetitivas. En esta ocasión, el desarrollo se enfoca en un objetivo mucho más concreto: ampliar la historia del juego principal.

El juego está disponible tanto como expansión adicional (COP 99,000) —para quienes ya cuentan con ‘Avatar: Frontiers of Pandora’— como en una edición especial que incluye el juego base, la expansión y contenido extra (COP 160.900). Así, los usuarios pueden elegir entre ampliar su experiencia actual o adquirir el paquete completo desde cero.

Con esta ampliación, Ubisoft espera mejorar los resultados del título original, que tuvo un éxito moderado en ventas y crítica —72 sobre 100 en Metacritic—, especialmente si se tiene en cuenta que Avatar es una saga que en el cine logró, con su primera película, convertirse en la más taquillera de la historia, con 2.138 millones de dólares en recaudo.

