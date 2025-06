¿Cómo bloquear llamadas de números desconocidos o de Spam?

Truecaller Spam es una de las muchas aplicaciones que son capaces identificar el origen de una llamada antes de descolgarla. Foto: TrueCaller

Así como hay llamadas de números desconocidos que pueden traer una buena noticia, también hay otras que son simplemente una estafa o un número que no deja de llamar. Spam es una palabra que hace referencia a mensajes no solicitados y no deseados. Muchas veces de manera repetitiva e insistente.

Con respecto a este tipo de comunicaciones, estas provienen, casi siempre, de una computadora y no de otro teléfono. Se envían a un número gracias a su vinculación con una dirección de correo electrónico o una cuenta de mensajería instantánea, sea WhatsApp, Telegram o los emblemáticos y olvidados SMS.

Muchas veces ese tipo de llamadas pueden ser detectadas a través de aplicaciones como TrueCaller Spam, pero existen otras maneras, incluso sin apps de por medio, para bloquear este tipo de llamadas. Estas son algunas maneras de bloquear este tipo de comunicaciones, sean de números desconocidos o de Spam, que viene de un computador.

¿Cómo bloquear llamadas de desconocidos o de spam?

La forma manual es después de identificar que no se quieren seguir recibiendo llamadas bloquear el número desde la aplicación de teléfono en el celular. Esto se logra dando clic en el número o en los tres puntos a un lado y luego en la opción “bloquear”.

Otras maneras bloquean números y llamadas de manera automática. Existen aplicaciones, nativas o no de algunos teléfonos, que antes de que la llamada logre hacer sonar el celular, las identifica y las marca como Spam para desviarlas en caso de que vuelva a intentar llamar.

Otra forma de bloquear números desconocidos es desde la función “silenciar números desconocidos” solo disponible en dispositivos iOS. Así mismo, es posible hacerlo con la función “filtrar llamadas de Spam” para evitar contestar estas comunicaciones manualmente.

Recomendaciones para identificar llamadas Spam o de desconocidos

Muchos modelos modernos de Smartphones ya son capaces de identificar el país desde donde se está haciendo una llamada. En ese sentido, siempre será recomendable sospechar de este tipo de comunicaciones, siempre y cuando no estemos esperando una llamada del exterior, es mejor no contestarlas y bloquear.

Otras posibilidades más sofisticadas se relacionan con la identificación previa. Esta opción obliga a muchas empresas, las cuales muchas veces son las causantes de las llamadas Spam, a identificarse antes de que el interlocutor pueda descolgar la llamada y este decida si recibir la llamada o no.

En general, toda esta funciones, algunas exclusivas de ciertas marcas, están al alcance de cualquier usuario, siempre y cuando mantenga su celular actualizado. Los sistemas operativos móviles son eficientes en la medida que el usuario los mantenga al día y por supuesto su equipo sea compatible con esta tecnología.

En conclusión, la recomendación es siempre desconfiar de números de procedencias poco usuales y en términos concretos de números desconocidos. Esto no solo reduce la tediosa tarea de contestar todas las llamadas que se pueden recibir en un día, sino también de sufrir alguna estafa telefónica.