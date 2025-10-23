“Con la PS6, Sony no puede seguir haciendo lo que hace con la PlayStation 5″

La PlayStation 5 ha vendido más unidades que la PlayStation Portable (PSP) de 2005 y la PS Vita de 2012. Foto: Pexels

Shuhei Yoshida, exdirectivo de PlayStation, aseguró que Sony Interactive Entertainment (SIE), la división de la compañía nipona encargada de su filial de Gaming, debe cambiar el rumbo de su estrategia de cara al lanzamiento de la PS6. Para Yoshida, la innovación tecnológica y la calidad visual y gráfica ya no son suficientes para atraer un buen número de jugadores que hagan mantener el negocio de las consolas a largo plazo.

El antiguo presidente de Sony Worldwide Studios -hoy PlayStation Studios- advirtió de manera tajante que: “Sony no puede seguir haciendo lo mismo que hasta ahora”. Todo esto refiriéndose a la estrategia que acompaño el estreno de la PS5 el 12 de noviembre de 2020 y que hasta ahora completa 80 millones de unidades vendidas, superando sus problemas iniciales por falta de stock a causa de la pandemia del Covid-19.

“Los gráficos han llegado casi a un nivel en el que ni siquiera puedo distinguir si algo tiene ray tracing (trazado de rayos) o no, a menos que se comparen lado a lado”, dijo Shuhei Yoshida en una entrevista con Skill Up. Adicionalmente, el empresario japonés señaló la poca diferencia gráfica que hay de una generación de videoconsolas a otra, siendo mejoras de potencia y rendimiento imperceptibles a simple vista.

Además, afirmó que el salto técnico no puede ser la única carta de innovación de PlayStation, al menos no de cara a lo que espera lograr con la PS6. Incluso, Yoshida le sugirió a la multinacional del sol naciente centrarse más en la experiencia del usuario, que en seguir mejorando lo que ya hace muy bien la PS5, pues, técnicamente, es la mejor consola en la historia de Sony Interactive Entertainment.

¿Y si “play” vuelve a las portátiles?

“Un dispositivo portátil de PlayStation podría resultar muy atractivo para quienes ya tienen bibliotecas de juegos en PS4 y PS5. Creo que aumentar la calidad gráfica y ofrecer experiencias de gama alta solo atiende a un público muy reducido”, expresó Shuhei Yoshida. Eso sí, el exdirectivo de PlayStation dejó claro que no conoce los planes a futuro de la compañía y mucho menos las pretenciones con el próximo sistema de juegos.

El que fuera presidente de PlayStation Studios también tuvo palabras para las actuales cabezas de la empresa, calificándolos como un relevo generacional que podría venirle bien a Sony. “Son una generación mucho más joven; pueden hacer algo disruptivo, no tienen que seguir lo que se ha hecho hasta ahora”, Yoshida sobre Hideaki Nishino y Hermen Hulst, quienes sustituyeron a Jim Ryan en 2024.

No obstante, las recomendaciones de Shuhei Yoshida no le impidieron elogiar la actual consola de SIE. “Es un sistema increíble en calidad de experiencia. Sony y Mark Cerny (arquitecto de la PS5) son brillantes diseñando sistemas que la gente realmente disfruta. Ojalá estén preparando algo que todavía no conocemos”, finalizó.

¿Cuándo sale la PS6?

A pesar de que aún no existe un anuncio oficial sobre esta plataforma y lo único que se sabe de ella son rumores, se espera que el nuevo sistema de juegos de la multinacional japonesa esté a la venta a finales de 2027 o principios de 2028. De ser así, le daría dos años más de protagonismo a la actual consola de Sony, que lejos de sus problemas con el catálogo de exclusivos, es un avance tecnológico importante en la industria.

Tal vez el más relevante para los jugadores fue la inclusión de un almacenamiento interno SSD (Unidad de Estado Sólido) que permitió acelerar drásticamente los tiempos de carga de los juegos, tanto dentro como fuera de ellos. Incluso, hace parte de la primera generación de videoconsolas que utiliza la inteligencia artificial (IA) y el trazado de rayos (ray tracing) para mejoras las texturas y detalles en los gráficos.

En conclusión, aún es prematuro pensar que puede traer de nuevo la PlayStation 6 que la PlayStation 5 o su versión Pro ya no tenga. Un horizonte de innovación tecnológica que cada vez se está haciendo más difícil de transitar. No solo para Sony, sino también para Microsoft con su Xbox Series X|S y cuál sea su predecesora, que a juzgar por las especulaciones, será un híbrido entre una consola y un computador.