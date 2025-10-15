La próxima Xbox será más potente y más cara que la PlayStation 6

La Xbox Series X y Xbox Series S marcó un antes y un después para la marca de Gaming, pues fue la primera vez que lanzaba dos consolas al mismo tiempo, siendo la primera el modelo más equipado y la segunda la versión base.

Un informe de Moore’s Law is Dead (MLID), un canal de YouTube, afirma que la próxima consola de Xbox será más potente que la próxima PlayStation 6 (PS6). Sin embargo, esta nueva característica le costará más dinero a los usuarios finales.

La persona detrás de este canal de Gaming fue la misma que adelantó la existencia de la PS5 Pro, por eso levanta tanta confianza la información proveniente de él, quien, de acuerdo a lo que pudo saber, la próxima Xbox tendrá un chip AMD Magnus APU que combina tanto el procesador como la tarjeta gráfica en una sola unidad.

Según lo que él conocer, esta unidad sería 46% más grande y potente que la de la nueva PlayStation 6. Esto le daría casi el doble de poder gráfico que la plataforma de Sony para la décima generación de videoconsolas. Eso sí, esto no solo se vería reflejado en como se ven los juegos en pantalla, sino también en el precio.

Aun sin tener información oficial, la nueva Xbox podría costar entre USD 800 y 1.200, dependiendo de su capacidad de almacenamiento interno. Además, como se venía sospechando, sería un sistema híbrido que combine una consola tal y como la conocemos hoy y un PC.

¿Cuándo sale la próxima consola de Xbox?

Al igual que ha ocurrido con las tres generaciones anteriores, tanto Sony como Microsoft se pondrían de acuerdo para lanzar sus plataformas. Esto sería a finales de 2027 o principios de 2028, dependerá mucho del ritmo de venta de los sistemas de juego actuales.

Volviendo a la próxima Xbox, esta tendría un rendimiento hasta 30% superior a la PS6. Eso sí, estas mejoras solo serían realmente notorias en una pantalla con una tasa superior a los 144 Hz, aún muy difícil de encontrar en un televisor, pero ya vigente en algunos monitores 100% dedicados al juego.

Como parte de hacer de Xbox Game Pass la piedra angular de la marca, la empresa fundada por Bill Gates quiere que la nueva consola de la X verde sea completamente compatible con Windows 11. Esto significa que los jugadores puedan acceder a catálogos de juegos ajenos a Xbox, como Epic Games, Steam, entre muchos otros.

¿La próxima Xbox será más un PC que una consola?

De ser cierto, esto podría perfilar a Xbox como una alternativa real y directa a los PC gamers, sean portátiles, armados o consolidados pieza por pieza. Además, mantendría su competencia comercial con Sony y su nueva consola PlayStation 6.

Moore’s Law is Dead también señala que esto podría provocar una caída masiva en el precio de los computadores para jugar. Aun si la nueva Xbox sobrepasa los USD 1.000 en su valor comercial, seguiría estando por debajo de los mejores equipos para Gaming en el mercado. Aquellos con GPU similares a la NVIDIA 5080 y hasta 5090.

No obstante, está en información que hay que tomarla con calma, pues hasta el momento la X verde está centrando todos sus esfuerzos en la nueva ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. Su primer modelo completamente portátil en colaboración con Asus.

Esta se asemeja mucho a los PC consolidados como la Steam Deck o la propia Asus ROG Ally y Asus ROG Ally X, aunque con el prestigio y responsabilidad que conlleva llevar el nombre de Xbox; un peso pesado dentro de esta industria de los videojuegos.