¿Cuál es el jugador y jugadora mejor valorada en el nuevo EA Sports FC 26?

Lejos quedaron esas épocas en las que los dos mejores jugadores de los últimos 18 años sobresalían en la cancha y en los videojuegos. Messi y Ronaldo no solo dominaron el deporte rey durante casi dos décadas, sino que también le sacaban mucho diferencia a sus demás colegas en las valoraciones de la popular saga FIFA.

Por ejemplo, hace 10 años el futbolista con la media (valoración general de un jugador en el juego) más alta era el astro argentino con una puntuación de 93 puntos. Le seguía muy de cerca el goleador portugués con un punto menos. Esa temporada fue la última vez que el Barcelona de Lionel Messi se coronó campeón de la UEFA Champions League.

Un año más tarde, FIFA 16, el delantero gaucho volvió a ser el mejor valorado por el juego con una media de 94 puntos. De nuevo, Cristiano Ronaldo ocupó el segundo lugar con un punto menos. A diferencia de la temporada anterior, el ahora jugador del Al Nassr ganó la Champions League con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal.

Los seis años siguientes fueron marcados por el dominio de ambos futbolistas; en dos el ganador fue Ronaldo, en tres el vencedor fue Messi y en uno fue empate a 94 puntos de valoración general. A partir de FIFA 23, el protagonismo fue heredado por jugadores como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, entre otros.

¿Quién es el mejor jugador de EA Sports FC 26?

Nombre Global Posición Equipo 1 Mohamed Salah 91 MCO Liverpool 2 Kylian Mbappé 91 DC Real Madrid 3 Ousmane Dembélé 90 DC París Saint-Germain 4 Rodri 90 MCD Manchester City 5 Virgil van Dijk 90 DFC Liverpool 6 Jude Bellingham 90 MCO Real Madrid 7 Erling Haaland 90 DC Manchester City 8 Raphinha 89 MI FC Barcelona 9 Lamine Yamal 89 MCO FC Barcelona 10 Achraf Hakimi 89 DFI París Saint-Germain 11 Vitinha 89 MC París Saint-Germain 12 Gianluigi Donnarumma 89 POR Manchester City 13 Pedri 89 MC FC Barcelona 14 Joshua Kimmich 89 MCD Bayern Múnich 15 Alisson Becker 89 POR Liverpool 16 Harry Kane 89 DC Bayern Múnich 17 Federico Valverde 89 MC Real Madrid 18 Vinícius Jr. 89 EI Real Madrid 19 Florian Wirtz 89 MCO Liverpool 20 Thibaut Courtois 89 POR Real Madrid 21 Robert Lewandowski 88 DC FC Barcelona 22 Lautaro Martínez 88 DC Inter de Milán 23 Alexander Isak 88 DC Liverpool 24 Jamal Musiala 88 MCO Bayern Múnich 25 Gabriel Magalhães 88 DFC Arsenal 26 Bukayo Saka 88 ED Arsenal

¿Quién es la mejor jugadora de EA Sports FC 26?

Nombre Global Posición Equipo 1 Alexia Putellas 91 MC FC Barcelona 2 Aitana Bonmati 91 MC FC Barcelona 3 Caroline Graham 90 ED FC Barcelona 4 Alessia Russo 89 DC Arsenal 5 Mariona 89 MC Arsenal 6 Patri Guijarro 89 MCD FC Barcelona 7 Khadija Shaw 89 DC Manchester City 8 Mapi León 89 DFC FC Barcelona 9 Marie Katoto 88 DC Olympique de Lyon 10 Kadidiatou Diani 88 ED Olympique de Lyon 11 Sophia Wilson 88 DC Portland Thorns 12 Guro Reiten 88 MI Chelsea 13 Ewa Pajor 88 DC FC Barcelona 14 Christiane Endler 88 POR Olympique de Lyon 15 Debinha 88 MCO KC Curent 16 Irene Paredes 88 DFC FC Barcelona 17 Chloe Kelly 87 MCO Arsenal 18 Lindsey Heaps 87 MCO Olympique de Lyon 19 Lucy Bronze 87 DFC Chelsea 20 Rose Lavelle 87 MC Gotham FC 21 Sakina Karchaoui 87 MC París Saint-Germain 22 Leah Williamson 87 DFC Arsenal 23 Beth Mead 87 MCO Arsenal 24 Mallory Swanson 87 MI Chicago Stars FC 25 Ada Hegerberg 87 DC Olympique de Lyon 26 Lauren Hemp 87 EI Manchester City

¿Por qué son importantes las valoraciones generales de los futbolistas?

Son números reveladores para los gamers del modo carrera como DT, pues este consiste en tomar la dirección de un club, femenino o masculino. Esto implica tener en cuenta el rendimiento inicial de los jugadores de las plantillas y futuras contrataciones.

En ese sentido, el global, que es el promedio de todas las habilidades del futbolista, valoradas con un número del 45 al 99, puede subir o bajar de acuerdo al rendimiento del jugador en las temporadas siguientes. Todo esto estrechamente relacionado con su edad, sus lesiones, su posición y otros factores importantes en el juego.

En conclusión, EA Sports FC 26 se perfila como el videojuego que le devuelva el prestigio a Electronic Arts en esta afamada franquicia. Una que por primera vez en su historia no tendrá la licencia oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos, México y Canadá 2026.