¿Cuál es el jugador y jugadora mejor valorada en el nuevo EA Sports FC 26?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Lejos quedaron esas épocas en las que los dos mejores jugadores de los últimos 18 años sobresalían en la cancha y en los videojuegos. Messi y Ronaldo no solo dominaron el deporte rey durante casi dos décadas, sino que también le sacaban mucho diferencia a sus demás colegas en las valoraciones de la popular saga FIFA.
Por ejemplo, hace 10 años el futbolista con la media (valoración general de un jugador en el juego) más alta era el astro argentino con una puntuación de 93 puntos. Le seguía muy de cerca el goleador portugués con un punto menos. Esa temporada fue la última vez que el Barcelona de Lionel Messi se coronó campeón de la UEFA Champions League.
Un año más tarde, FIFA 16, el delantero gaucho volvió a ser el mejor valorado por el juego con una media de 94 puntos. De nuevo, Cristiano Ronaldo ocupó el segundo lugar con un punto menos. A diferencia de la temporada anterior, el ahora jugador del Al Nassr ganó la Champions League con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal.
Los seis años siguientes fueron marcados por el dominio de ambos futbolistas; en dos el ganador fue Ronaldo, en tres el vencedor fue Messi y en uno fue empate a 94 puntos de valoración general. A partir de FIFA 23, el protagonismo fue heredado por jugadores como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, entre otros.
¿Quién es el mejor jugador de EA Sports FC 26?
|Nombre
|Global
|Posición
|Equipo
|1
|Mohamed Salah
|91
|MCO
|Liverpool
|2
|Kylian Mbappé
|91
|DC
|Real Madrid
|3
|Ousmane Dembélé
|90
|DC
|París Saint-Germain
|4
|Rodri
|90
|MCD
|Manchester City
|5
|Virgil van Dijk
|90
|DFC
|Liverpool
|6
|Jude Bellingham
|90
|MCO
|Real Madrid
|7
|Erling Haaland
|90
|DC
|Manchester City
|8
|Raphinha
|89
|MI
|FC Barcelona
|9
|Lamine Yamal
|89
|MCO
|FC Barcelona
|10
|Achraf Hakimi
|89
|DFI
|París Saint-Germain
|11
|Vitinha
|89
|MC
|París Saint-Germain
|12
|Gianluigi Donnarumma
|89
|POR
|Manchester City
|13
|Pedri
|89
|MC
|FC Barcelona
|14
|Joshua Kimmich
|89
|MCD
|Bayern Múnich
|15
|Alisson Becker
|89
|POR
|Liverpool
|16
|Harry Kane
|89
|DC
|Bayern Múnich
|17
|Federico Valverde
|89
|MC
|Real Madrid
|18
|Vinícius Jr.
|89
|EI
|Real Madrid
|19
|Florian Wirtz
|89
|MCO
|Liverpool
|20
|Thibaut Courtois
|89
|POR
|Real Madrid
|21
|Robert Lewandowski
|88
|DC
|FC Barcelona
|22
|Lautaro Martínez
|88
|DC
|Inter de Milán
|23
|Alexander Isak
|88
|DC
|Liverpool
|24
|Jamal Musiala
|88
|MCO
|Bayern Múnich
|25
|Gabriel Magalhães
|88
|DFC
|Arsenal
|26
|Bukayo Saka
|88
|ED
|Arsenal
¿Quién es la mejor jugadora de EA Sports FC 26?
|Nombre
|Global
|Posición
|Equipo
|1
|Alexia Putellas
|91
|MC
|FC Barcelona
|2
|Aitana Bonmati
|91
|MC
|FC Barcelona
|3
|Caroline Graham
|90
|ED
|FC Barcelona
|4
|Alessia Russo
|89
|DC
|Arsenal
|5
|Mariona
|89
|MC
|Arsenal
|6
|Patri Guijarro
|89
|MCD
|FC Barcelona
|7
|Khadija Shaw
|89
|DC
|Manchester City
|8
|Mapi León
|89
|DFC
|FC Barcelona
|9
|Marie Katoto
|88
|DC
|Olympique de Lyon
|10
|Kadidiatou Diani
|88
|ED
|Olympique de Lyon
|11
|Sophia Wilson
|88
|DC
|Portland Thorns
|12
|Guro Reiten
|88
|MI
|Chelsea
|13
|Ewa Pajor
|88
|DC
|FC Barcelona
|14
|Christiane Endler
|88
|POR
|Olympique de Lyon
|15
|Debinha
|88
|MCO
|KC Curent
|16
|Irene Paredes
|88
|DFC
|FC Barcelona
|17
|Chloe Kelly
|87
|MCO
|Arsenal
|18
|Lindsey Heaps
|87
|MCO
|Olympique de Lyon
|19
|Lucy Bronze
|87
|DFC
|Chelsea
|20
|Rose Lavelle
|87
|MC
|Gotham FC
|21
|Sakina Karchaoui
|87
|MC
|París Saint-Germain
|22
|Leah Williamson
|87
|DFC
|Arsenal
|23
|Beth Mead
|87
|MCO
|Arsenal
|24
|Mallory Swanson
|87
|MI
|Chicago Stars FC
|25
|Ada Hegerberg
|87
|DC
|Olympique de Lyon
|26
|Lauren Hemp
|87
|EI
|Manchester City
¿Por qué son importantes las valoraciones generales de los futbolistas?
Son números reveladores para los gamers del modo carrera como DT, pues este consiste en tomar la dirección de un club, femenino o masculino. Esto implica tener en cuenta el rendimiento inicial de los jugadores de las plantillas y futuras contrataciones.
En ese sentido, el global, que es el promedio de todas las habilidades del futbolista, valoradas con un número del 45 al 99, puede subir o bajar de acuerdo al rendimiento del jugador en las temporadas siguientes. Todo esto estrechamente relacionado con su edad, sus lesiones, su posición y otros factores importantes en el juego.
En conclusión, EA Sports FC 26 se perfila como el videojuego que le devuelva el prestigio a Electronic Arts en esta afamada franquicia. Una que por primera vez en su historia no tendrá la licencia oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos, México y Canadá 2026.