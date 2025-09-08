No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
¿Cuál es el jugador y jugadora mejor valorada en el nuevo EA Sports FC 26?

Lejos de las extraordinarias medias de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los antiguos juegos de FIFA, la valoración más alta en el nuevo EA Sports FC 26 es de apenas 91.

Redacción Tecnología
08 de septiembre de 2025 - 10:30 p. m.
Jamal Musiala y Jude Bellingham hacen parte de la portada del nuevo EA Sports FC 26, pero no son los futbolistas mejor valorados.
Jamal Musiala y Jude Bellingham hacen parte de la portada del nuevo EA Sports FC 26, pero no son los futbolistas mejor valorados.
Foto: EA Sports
Lejos quedaron esas épocas en las que los dos mejores jugadores de los últimos 18 años sobresalían en la cancha y en los videojuegos. Messi y Ronaldo no solo dominaron el deporte rey durante casi dos décadas, sino que también le sacaban mucho diferencia a sus demás colegas en las valoraciones de la popular saga FIFA.

Por ejemplo, hace 10 años el futbolista con la media (valoración general de un jugador en el juego) más alta era el astro argentino con una puntuación de 93 puntos. Le seguía muy de cerca el goleador portugués con un punto menos. Esa temporada fue la última vez que el Barcelona de Lionel Messi se coronó campeón de la UEFA Champions League.

Un año más tarde, FIFA 16, el delantero gaucho volvió a ser el mejor valorado por el juego con una media de 94 puntos. De nuevo, Cristiano Ronaldo ocupó el segundo lugar con un punto menos. A diferencia de la temporada anterior, el ahora jugador del Al Nassr ganó la Champions League con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal.

Los seis años siguientes fueron marcados por el dominio de ambos futbolistas; en dos el ganador fue Ronaldo, en tres el vencedor fue Messi y en uno fue empate a 94 puntos de valoración general. A partir de FIFA 23, el protagonismo fue heredado por jugadores como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, entre otros.

Video Thumbnail

¿Quién es el mejor jugador de EA Sports FC 26?

NombreGlobalPosiciónEquipo
1Mohamed Salah91MCOLiverpool
2Kylian Mbappé91DCReal Madrid
3Ousmane Dembélé90DCParís Saint-Germain
4Rodri90MCDManchester City
5Virgil van Dijk90DFCLiverpool
6Jude Bellingham90MCOReal Madrid
7Erling Haaland90DCManchester City
8Raphinha89MIFC Barcelona
9Lamine Yamal89MCOFC Barcelona
10Achraf Hakimi89DFIParís Saint-Germain
11Vitinha89MCParís Saint-Germain
12Gianluigi Donnarumma89PORManchester City
13Pedri89MCFC Barcelona
14Joshua Kimmich89MCDBayern Múnich
15Alisson Becker89PORLiverpool
16Harry Kane89DCBayern Múnich
17Federico Valverde89MCReal Madrid
18Vinícius Jr.89EIReal Madrid
19Florian Wirtz89MCOLiverpool
20Thibaut Courtois89PORReal Madrid
21Robert Lewandowski88DCFC Barcelona
22Lautaro Martínez88DCInter de Milán
23Alexander Isak88DCLiverpool
24Jamal Musiala88MCOBayern Múnich
25Gabriel Magalhães88DFCArsenal
26Bukayo Saka88EDArsenal

¿Quién es la mejor jugadora de EA Sports FC 26?

NombreGlobalPosiciónEquipo
1Alexia Putellas91MCFC Barcelona
2Aitana Bonmati91MCFC Barcelona
3Caroline Graham90EDFC Barcelona
4Alessia Russo89DCArsenal
5Mariona89MCArsenal
6Patri Guijarro89MCDFC Barcelona
7Khadija Shaw89DCManchester City
8Mapi León89DFCFC Barcelona
9Marie Katoto88DCOlympique de Lyon
10Kadidiatou Diani88EDOlympique de Lyon
11Sophia Wilson88DCPortland Thorns
12Guro Reiten88MIChelsea
13Ewa Pajor88DCFC Barcelona
14Christiane Endler88POROlympique de Lyon
15Debinha88MCOKC Curent
16Irene Paredes88DFCFC Barcelona
17Chloe Kelly87MCOArsenal
18Lindsey Heaps87MCOOlympique de Lyon
19Lucy Bronze87DFCChelsea
20Rose Lavelle87MCGotham FC
21Sakina Karchaoui87MCParís Saint-Germain
22Leah Williamson87DFCArsenal
23Beth Mead87MCOArsenal
24Mallory Swanson87MIChicago Stars FC
25Ada Hegerberg87DCOlympique de Lyon
26Lauren Hemp87EIManchester City

¿Por qué son importantes las valoraciones generales de los futbolistas?

Son números reveladores para los gamers del modo carrera como DT, pues este consiste en tomar la dirección de un club, femenino o masculino. Esto implica tener en cuenta el rendimiento inicial de los jugadores de las plantillas y futuras contrataciones.

En ese sentido, el global, que es el promedio de todas las habilidades del futbolista, valoradas con un número del 45 al 99, puede subir o bajar de acuerdo al rendimiento del jugador en las temporadas siguientes. Todo esto estrechamente relacionado con su edad, sus lesiones, su posición y otros factores importantes en el juego.

En conclusión, EA Sports FC 26 se perfila como el videojuego que le devuelva el prestigio a Electronic Arts en esta afamada franquicia. Una que por primera vez en su historia no tendrá la licencia oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Estados Unidos, México y Canadá 2026.

