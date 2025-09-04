Un nuevo juego del famoso agente secreto James Bond fue presentado por PlayStation

El popular James Bond y su mítico Aston Martin vuelven al mundo de los videojuegos. Foto: Xbox

GoldenEye 007 es un emblemático videojuego de disparos en primera persona y espionaje desarrollado por la compañía británica Rare y publicado para la Nintendo 64. Históricamente, se le reconoce como uno de los pioneros más importantes en los títulos de disparos en primera persona (FPS) por sus siglas en inglés, First Person Shooter.

Está basado en la película “James Bond” de 1995, un filme también icónico en el cine y que marcó época y cultura, especialmente en la sociedad de Gran Bretaña. Aparte de su éxito comercial, siendo la segunda entrega más vendida para la Nintendo 64, es el juego que puso la primera piedra para el diseño de los shooters modernos, uno de los géneros más influyentes y comercializados en la historia de la industria.

Por ejemplo, su incorporación de elementos como el sigilo y objetivos variados en una misma misión, construyó al imaginario de lo que debería ser un videojuego de disparos actualmente. Es por eso que muchos expertos y críticos lo avalan como uno de los mejores FPS de todos los tiempos, además del mejor título dentro de la franquicia de James Bond.

El pasado 3 de septiembre de 2025, PlayStation emitió un State to Play completamente dedicado al nuevo juego de la saga de James Bond. Este nuevo proyecto, de los mismos creadores de Hitman, recobra una de las licencias más importantes en el mercado del Gaming como un videojuego multiplataforma.

¿Cuándo sale 007 First Light?

007 First Light, el nuevo juego de James Bond, se pondrá a la venta el 27 de marzo de 2026 tanto para la PlayStation 5, como para la Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC. Estará desarrollado por IO Interactive, el mismo estudio de Hitman.

A diferencia de la entrega que hizo famosa a esta franquicia, GoldenEye 007, esta nueva aventura del espía más famoso del mundo se podrá jugar en tercera persona. Durante el State to Play, PlayStation compartió más de 30 minutos de gameplay dividido en dos misiones que harán parte del modo de juego historia del título.

“Puedes escuchar conversaciones para obtener información, robar una tarjeta de acceso del bolsillo de un guardia distraído o reunir pistas a partir de detalles del entorno que otros podrían pasar por alto. Cada dato puede abrir un atajo o darte una forma de sortear un obstáculo, o incluso una sala de seguridad abarrotada”, público la compañía nipona.

¿Cómo se jugará en 007 First Light?

PlayStation también hace referencia a que cada gamer podrá jugar y controlar a James Bond como mejor prefiera. Desde completar una misión sin ser descubierto en ningún momento, hasta irrumpir con fuerza en un lugar y dejando claro quién está abordo de ese elegante Aston Martin.

Adicionalmente, los artilugios del espía se irán desbloqueando a medida que el jugador avance en las diferentes misiones. Incluso, se podrá alternar entre el uso de armas y las luchas cuerpo a cuerpo. Ta vez el aspecto que puede decidir si este juego resulta ser uno de los mejores en su género.

“La combinación de combate cuerpo a cuerpo, armas a distancia y artilugios hace que cada encuentro sea impredecible, personal y muy parecido a adentrarse en la fantasía de 007”, reseñó PlayStation en su página web, haciendo referencia al State to Play del videojuego.

¿Cuánto costará 007 First Light?

Por último, las nuevas mecánicas de conducción pondrán a prueba las habilidades al volante del usuario. Desde persecuciones a alta velocidad, hasta situaciones en las que será necesario tomar un atajo, incluso cuando eso implique ser expulsado de un avión en pleno vuelo.

El título ya puede reservarse y estará disponible en cuatro versiones diferentes. Standard Edition ($325.000) solo con el juego base, Deluxe Edition ($371.000) con 24 horas de acceso anticipado, cuatro armas y cuatro atuendos adicionales.

Specialist Edition que solo estará disponible en Amazon y en formato físico y Legacy Edition ($1.400.000) también en físico y con una réplica de la Golden Gun con soporte y compartimento secreto, ambos con su propio certificado de autenticidad y una caja metálica.