¿Cuándo sale EA Sports FC 26? El precio para PlayStation, Xbox, Nintendo y PC

En junio de 2022, tanto EA Sports como la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) anunciaron que daban por terminado su vínculo para crear el videojuego de fútbol que llevaba el nombre de FIFA. La manzana de la discordia entre ambos fueron los US $300 millones que el organizador del Mundial pedía a cambio de ponerle su nombre al juego.

Es por eso que hoy, ese mismo título lleva el nombre de EA Sports FC, pues mantuvo el desarrollo de Electronic Arts, pero sin la licencia del órgano rector del fútbol en el mundo. Con eso vigente desde hace tres años, el 16 de julio de 2025 el estudio third party más grande del mundo anunció su nuevo título para esta exitosa serie de Gaming, EA Sports FC 26.

Seis días después, durante la presentación de la entrega, la compañía dio a conocer su promesa más ambiciosa: “mejorar la jugabilidad”. Un pedido a gritos de la comunidad desde hace años y que también se suma al nuevo contenido de la propuesta. Lo más notable es el regreso del Allianz Arena, estadio de Bayern Múnich y el Más Monumental, casa de River Plate.

EA Sports FC 26, al igual que las entregas anteriores, estará disponible en las dos consolas de Sony -PS5 y PS4-, en las dos de Microsoft -Xbox Series X|S y Xbox One-, en las dos de Nintendo -Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch 1- y por supuesto en PC. Incluso, tendrá un acceso anticipado en todas estas plataformas desde el 19 de septiembre de 2025. Sin embargo, esa no es la fecha oficial de estreno de este juego y no valdrá lo mismo en todos los sistemas.

¿Cuándo sale EA Sports FC 26?

El nuevo videojuego de EA Sports estará disponible para todas las consolas a nivel mundial a partir del 26 de septiembre de 2025. Y como ya hemos dicho anteriormente, tendrá un acceso anticipado (early access) desde el 19 de septiembre para quienes lo hayan reservado antes del 26 de agosto.

Respecto a si va a estar incluido en el catálogo de alguna membresía como Xbox Game Pass, PlayStation Plus o Nintendo Switch Online, hasta el momento no está confirmado y es poco probable que lo hagan. Eso sí, los dos títulos anteriores (FC 24 y FC 25) sí están disponibles en la suscripción de Xbox.

Adicionalmente, quienes sean clientes del servicio EA Play podrán gozar de una prueba del juego de 10 horas a partir de la misma fecha del acceso anticipado. Incluso, estos mismos jugadores accederán a un 10% de descuento en la compra de la entrega en cualquier consola o biblioteca de videojuegos para computador.

¿Cuánto vale EA Sports FC 26?

Comenzando por PlayStation Store, disponible para gamers de PS5 y PS4, el juego tendrá un costo de 70 dólares en su versión estándar y 90 en su Ultimate Edition. Aun así, tenga en cuenta el cambio a pesos colombianos a la hora de hacer la compra y que este valor no incluye los impuestos que pueden elevar el precio en cuatro o cinco dólares más.

Pasando a Microsoft Store, la tienda para los usuarios de Xbox Series X|S y Xbox One, el costo de FC 26 sí está en moneda nacional. Será de $299.000 en la versión estándar y $395.000 en la Ultimate Edition, la cual es más costosa porque incluye contenido adicional para el modo de juego multijugador online; Ultimate Team.

En el caso de la Nintendo eShop, el lugar donde se adquieren los juegos digitales para la Switch 2 y Switch 1, las versiones estándar tendrán un valor de $300.000 para Nintendo Switch 2 y $260.000 para Nintendo Switch 1. Respecto a las Ultimate Edition tendrán un precio de $400.000 en la Switch 2 y $350.000 en la Switch 1.

Finalmente, para los gamers de PC, EA Sports FC 26 estará disponible en Steam y Epic Games Stores en el mismo costo. $280.000 por la versión estándar y $400.000 por la Ultimate Edition. Y usted ¿está dispuesto a pagar estos precios por este videojuego?