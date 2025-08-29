Estos son los nuevos jugadores, equipos y estadios que estarán en EA Sports FC 26

La casa del campeón italiano dirá presente entre los estadios licenciados para el nuevo EA Sports FC 26. Foto: EA Sports FC

En el año fiscal 2025, Electronic Arts (EA) registró ingresos netos por un valor de US$ 7.500 millones. Es un estudio reconocido en la industria por su catálogo de franquicias exitosas como EA Sports FC, Battlefield, Apex Legends, The Sims, EA Sports Madden NFL, EA Sports College Football, Need for Speed, Dragon Age, Plants vs. Zombies y EA SPORTS F1.

En el caso puntual del simulador de fútbol, EA FC, este presentará su nuevo título el próximo 26 de septiembre para la PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2. Aun así, tendrá un acceso anticipado siete días antes de su lanzamiento oficial, para quienes hayan reservado la versión Ultimate Edition.

Además, los suscriptores de EA Play, la membresía de la compañía, tendrán una prueba gratuita del juego de 10 horas, que comenzará el 19 de septiembre de 2025. Incluso, estos mismos usuarios recibirán un 10% de descuento en el contenido digital de EA que incluye reservas, descargas de juegos, FC Points, DLC y por supuesto el nuevo EA Sports FC 26.

Videojuego que ya presentó sus novedades más importantes de cara a la nueva temporada, incluyendo una mejora en la jugabilidad. Pero que aún le faltaban algunos detalles por revelar, por ejemplo, los jugadores, equipos y estadios nuevos que aparecen o reaparecen en la entrega. Este es el nuevo contenido de FC 26. Spoiler, ni la liga colombiana, la primera división de Chile, el Brasileirão, ni la Liga MX de México estarán disponibles en el juego.

Nuevos estadios en EA Sports FC 26

EA ha confirmado una serie de nuevas y exclusivas asociaciones multianuales con más de 20.000 futbolistas, 750 clubes y equipos nacionales, más de 120 estadios, y 35 ligas. Estas nuevas y vigentes licencias abarcan tanto fútbol masculino como fútbol femenino.

Uno de los torneos que se suman por primera vez al contenido del videojuego es la UEFA Euro femenina 2025. Además, la desarrolladora norteamericana de Gaming reafirma su amistad con la Asociación Inglesa de Fútbol, integrando al equipo nacional, tanto masculino, como femenino.

Adicionalmente, otra de las novedades más grandes en el contenido del nuevo EA Sports FC 26 es la licencia oficial del Estadio Diego Armando Maradona, recinto del Napoli de Italia. El equipo ganador de la Serie A durante la temporada 2024/2025, vuelve por primera vez al simulador deportivo bajo el nombre del legendario futbolista argentino.

Every kid dreams of playing there. And now the dream is reality: Diego's home is back.

The Stadio Maradona is Yours. The Club is Yours.💙⚽️

👉 https://t.co/4iBoE3Kffn@easportsfcit @EASPORTSFC pic.twitter.com/G4wsBnmpT3 — Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) August 27, 2025

¿Qué otros estadios llegan a FC 26?

El Allianz Arena, casa del Bayern Múnich, nuevo equipo del colombiano Luis Díaz, vuelve al título de EA Sports. Este estadio es uno de los más importantes en el viejo continente, especialmente en las noches de UEFA Champions League y la memorable final de 2012.

El Tüpraş Stadyumu, estadio del Beşiktaş, equipo del cafetero Jhon Jader Durán, también dirá presente en la entrega. “Juntos, queremos ampliar aún más nuestra interacción con la próxima generación de aficionados al fútbol: tanto en la cancha como en la consola”, aseguró Michael Diederich, vicepresidente ejecutivo del Bayern Múnich.

Entre las otras actualizaciones, especialmente en el fútbol femenino, se destacan el OL Lyonnes, el Chelsea femenino y el Bayern Múnich femenino. Con esto, Electronic Arts quiere reafirmar su compromiso con la visibilidad de la rama femenil desde cualquier esfera futbolística.

¿Qué otras ligas, equipos y estadios estarán en EA Sports FC 26?

River Plate, Racing Club, Independiente del Valle, Atlético Madrid, la Premier League escocesa y la primera división de Bélgica son otros de los nuevos contenidos en la entrega. Cada uno de estos equipos tendrán sus uniformes y recinto oficial, incluyendo el Más Monumental de River Plate, el estadio más grande de Sudamérica, con más de 85.000 asientos.

Finalmente, otros campos que estarán por primera vez en el videojuego serán: el Hill Dickinson Stadium; casa del Everton de Inglaterra, el Holstein-Stadion del Holstein Kiel de Alemania, el Stade de la Beaujoire del Nantes de Francia, Son Moix Stadium del Mallorca de España, el Red Bull Arena del RB Salzburgo de Austria, el Wankdorf Stadium del Young Boys de Suiza y el St. Jakob Park del FC Basel, también una escuadra suiza.

En conclusión, EA sigue sumando licencias importantes para seguir siendo el mejor juego de fútbol en el mercado. Y aunque ha perdido algunas contra eFootball de Konami, mantiene las más importantes en su poder, la UEFA Champions League, la Premier League y la liga española.