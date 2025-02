¿Cuánto dinero paga PlayStation para patrocinar la UEFA Champions League?

PlayStation, la marca Gaming de Sony, es desde hace años uno de los mayores patrocinadores de la UEFA Champions League. Foto: PlayStation

La UEFA Champions League (UCL) es el torneo de fútbol de clubes más prestigioso del mundo y también el que más ingresos genera. Se esperan aproximadamente 4.000 millones de euros para esta nueva edición 2024/2025 que pasó de 32 equipos a 36 y de 125 partidos a 189. ¿De dónde genera ingresos la UEFA para organizar esta competición?

Son tres fuentes principales, las entradas a los estadios (sobre todo durante la final), los derechos de televisión y los acuerdos comerciales con las marcas que patrocinan la UCL. Entre esas grandes compañías que ponen su nombre en las vallas publicitarias de los partidos está PlayStation, una de las tres empresas de Gaming más grandes del mundo.

PlayStation lleva 30 años en la industria de los videojuegos y desde el día uno se ha impuesto como un nombre importante en el mercado. Su primera consola logró destronar a Nintendo del primer lugar en ventas y la segunda sigue siendo hasta hoy la más vendida de la historia. Además de esto también ha ganado relevancia entre los amantes del fútbol.

Desde 1997 la marca japonesa ha puesto su nombre en la Champions League y cada tres años renueva el contrato llegando a la actual temporada de fútbol. “Los jugadores de gran nivel ofrecen la oportunidad de que PlayStation llegue al público de Europa y del mundo”, dijo en 2012 Nick Caplin, director de comunicaciones de Sony Interactive Entertainment.

¿Cuánto paga PlayStation por patrocinar la UCL?

En 2015, durante la renovación hasta la temporada 2017/2018, Sony, representada por PlayStation, pagó a la UEFA, organizadores de la Champions, alrededor de 40 millones de euros por seguir patrocinando el torneo ¿Qué gana SIE con este acuerdo comercial?

Si bien las consolas de PlayStation, desde la uno hasta la cinco, han servido como una plataforma para jugar a la UCL en el juego de turno. Realmente lo que le genera valor a Sony es dar a conocer sus títulos exclusivos, es decir, aquellos que solo se pueden disfrutar en sus sistemas.

Ese es el caso de The Last of Us, (protagonizados por Joel y Ellie), God of War (protagonizados Kratos y Atreus), Spider-Man (protagonizados por Peter Parker y Miles Morales) y por supuesto la nueva joya de la corona, Astro Bot.

UCL, otro exclusivo de PlayStation

Si bien la UEFA Champions League se puede jugar en cualquier otra consola en el que se pueda reproducir EA Sports FC 25, PlayStation sí mantiene una cláusula de exclusividad con la UEFA. Ninguna otra empresa vinculada a los videojuegos puede poner su nombre en el campeonato.

Lo anterior significa una valla publicitaria única al alcance de 400 millones de personas a través de un televisor. Por lo menos esa fue la cifra de audiencia de la más reciente final de la UCL entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund en 2024. Muy por encima de los 140 millones de personas que vieron el Super Bowl ese mismo año.

Con esto, cada vez que PlayStation anuncie un nuevo juego, una nueva consola o dé una noticia importante va a poder llevarla a través de los partidos del mejor fútbol de clubes del mundo. Un beneficio que puede ser suficiente para compensar el costo de este patrocinio.

PlayStation y UEFA Champions League

El 8 de agosto de 2024, la UEFA anunció la extensión de su patrocinio con PlayStation hasta 2027, ahora bajo el nuevo formato con más equipos y más partidos. De cumplirse este contrato a cabalidad, ambas marcas cumplirán tres décadas de relaciones comerciales.

Para llegar a este acuerdo, SIE tuvo que pagar al órgano rector del fútbol en Europa más de 100 millones de euros, más del doble de lo que pagó hace seis años por el mismo contrato.

“Estamos encantados de continuar esta asociación. El fútbol es muy popular en la comunidad de PlayStation y estamos entusiasmados de seguir acercando los mundos del fútbol y los videojuegos”, manifestó Jill Erb, directora de marketing de Sony Interactive Entertainment.

En conclusión, PlayStation es uno de los patrocinadores principales de la Champions League, cuyos acuerdos ascienden hasta los 150 millones de euros. Además, es la única compañía de Gaming que estampa su nombre en la mejor competición de fútbol de clubes del mundo; y eso tiene un valor que solo los directamente implicados pueden entender en su totalidad.