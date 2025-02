Se venden menos PlayStation 5 Pro que PlayStation 4 Pro en su momento

La PlayStation 5 Pro fue estrenada el 7 de noviembre de 2024. Foto: AFP - RICHARD A. BROOKS

A principios de noviembre de 2024 Sony Interactive Entertainment (SIE) lanzó al mercado la PlayStation 5 Pro, una revisión de su consola de novena generación. Esta nueva plataforma mejora en términos gráficos y técnicos las prestaciones de la PS5 estándar.

La Superresolución espectral PlayStation (PSSR) escala nativamente los juegos hasta los 4K, el rendimiento optimizado permite jugar a 60 y hasta 120 FPS y el trazado de rayos brinda una cálida de imagen y de movimiento que hasta el momento no se ve en otro sistema.

Según algunos compradores de la PS5 Pro estas características principales son muy notorias en títulos de sagas como The Last of Us, Spider-Man, Final Fantasy, Harry Potter, Alan Wake, Stellar Blade, Star Wars, Metal Gear Solid, Gran Turismo, God of War, Demon’s Souls, Horizon, Resident Evil, EA F1 y EA Sports FC.

Aun así, la consola fue fuertemente criticada por su precio. US $700 o 4.200.000 de pesos en Colombia sin incluir lector de disco ni soporte vertical. Y aunque la plataforma debutó en el mercado como se esperaba, siendo la consola más vendida en Japón durante diciembre de 2024, el panorama es muy distinto en Estados Unidos durante este inicio de 2025.

Además, la PS5 Pro se encuentra muy por debajo de los números de venta registrados hace ocho años por la PS4 Pro, la misma revisión de SIE, pero en esa ocasión a su sistema de octava generación. Incluso la PlayStation 4 Pro sigue vendiéndose en la actualidad y es uno de los modelos que más jugadores mantienen gracias al servicio de PlayStation Plus.

¿Cuántas PlayStation 5 Pro se han vendido?

Hasta el 31 de enero de 2025, se han vendido 75 millones de unidades de PlayStation 5, sin embargo, no se conoce el dato exacto de cuantas de esas corresponden al modelo Pro. Lo que sí se puede saber es que hasta la misma fecha se han comercializado 25 millones de PS4 Pro en el mundo.

Teniendo en cuenta que durante enero se vendieron casi 10 millones de PS5, y casi el 50% fueron en versión completamente digital, como es el caso de la PS5 Pro, se puede concluir que menos de cinco millones de unidades de esta consola se comercializaron en este periodo de tiempo.

Una cifra que deja a la PlayStation 5 Pro muy por debajo de la PlayStation 4 Pro que de su fecha de lanzamiento, 10 de noviembre de 2016, al 31 de enero del año siguiente ya había vendido más de 11 millones de unidades.

Mercado de consolas en Estados Unidos

De acuerdo con el analista de mercado, Mat Piscatella, durante enero de 2025 este negocio ha experimentado una caída del 45% con respecto al mismo mes de 2024. No solo las ventas referentes a la PS5 Pro, sino a las otras opciones como la Xbox Series X|S, la Nintendo Switch (en sus modelos Oled y Lite) y la misma PlayStation 5 en su versión slim y fat.

Eso sí y a pesar de todo, Sony es el menos afectado con una baja del 38%, pues Microsoft redujo sus ventas a la mitad (50%) y Nintendo más de la mitad (53%). Aunque no hay que olvidar que la plataforma que más dinero genera es PS5, gracias a su servicio por suscripción PlayStation Plus.

Habrá que esperar si la presentación de la Nintendo Switch 2 en abril y su posible lanzamiento en junio o julio pueden revitalizar el negocio de los sistemas domésticos en suelo estadounidense. El segundo mercado más importante en el mundo para la industria de los videojuegos, solo por detrás de Japón, la meca del Gaming.