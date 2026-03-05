Google Maps: cómo ver y borrar la lista de todos los lugares donde ha estado, según la app

Desde “Configuración de ubicación y privacidad” se puede borrar todo el historial, un rango de fechas o activar el borrado automático. Foto: EFE - Ballesteros

A muchas personas les pasa lo mismo: abren Google Maps y descubren que la app parece “recordar” por dónde han caminado, en qué barrios han estado, si viajaron en carro, cuánto caminaron y hasta cuáles fueron sus paradas.

Esa función se llama Cronología o Rutas y, según explica Google, sirve para “retroceder en el tiempo” y ver visitas y rutas guardadas automáticamente en los dispositivos donde usted haya iniciado sesión.

Sin embargo, esta cronología no está activada por defecto. Cuando usted la activa, está dando su consentimiento para que Google guarde periódicamente la ubicación precisa de sus dispositivos y le muestre dónde ha estado, incluso cuando las apps de Google no están abiertas.

Por eso, borrarla o desactivarla se volvió una medida común para quienes quieren más privacidad o para quienes prefieren que sus rutinas y trayectos no queden registrados.

Cómo ver y borrar sus rutas en Google Maps

En Android

Abra Google Maps. Toque su foto de perfil (o iniciales) → Cronología o Rutas. Para borrar rutas y lugares, vaya a Más (⋮) → Configuración de ubicación y privacidad y elija, de acuerdo a su preferencia: Eliminar todos los datos de la línea de tiempo (borra todo). Eliminar rango de datos de la línea de tiempo (borra un período). Eliminar cronología automáticamente (auto-borrado de más de 3, 18 o 36 meses). Para borrar algo puntual: elija un día en el calendario y use Eliminar día o elimine una visita específica.

En iPhone

Abra Google Maps → perfil/iniciales → Cronología o Rutas. Toque Más → Configuración de ubicación y privacidad. Opciones: Eliminar todos los datos de la línea de tiempo. Eliminar rango de datos de la línea de tiempo. Eliminar automáticamente datos de la cronología. Para revisar fechas: toque Historial de Google Maps, elija el día y borre lo que necesite.

En computador

Vaya a la sección Cronología de su Cuenta de Google y active o desactive la función. Para eliminar su historial total o parcial, Google indica que se hace desde la Cronología de Google Maps, donde puede borrar visitas y rutas.

Con esos pasos, la “lista” de lugares y rutas queda bajo control. Si la idea no es solo borrar, sino evitar que se siga guardando, la medida más efectiva es desactivar la cronología desde los controles de la cuenta.

