Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Tecnología
Videojuegos

¿Conoce la historia de It Takes Two? En esta historieta se la contamos

¿Está buscando un juego para disfrutar en compañía de una persona especial? Tal vez It Takes Two sea de esos videojuegos que no solo se quede en su biblioteca de Gaming, sino también en su corazón.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de octubre de 2025 - 09:14 p. m.
Rose, hija del matrimonio entre Cody y May.
Rose, hija del matrimonio entre Cody y May.
Foto: EA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Desconocemos si antes de It Takes Two un videojuego se había atrevido a traer la historia de un matrimonio rotó al mundo del Gaming. Desde el nombre del juego -“Se necesitan dos”, en español- los gamers se pueden dar una idea del tipo de historia a la que están a punto de adentrarse. Por eso esta industria, y nosotros desde El Espectador, consideramos que este título es el ejemplo perfecto para demostrar que este mercado del entretenimiento y formato también tienen la capacidad de contar historias tremendamente profundas y humanas.

Estrenado por primera vez el 26 de marzo de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One y Xbox Series X|S, esta entrega desarrollada por Hazelight Studios y distribuida por Electronic Arts ha vendido en cuatro años, hasta marzo de 2025, la impresionante cifra de 23 millones de copias. La mayoría adquiridas por hermanos, primos y parejas, pues el juego solo se puede gozar con dos al mando del barco. De allí su nombre y su mecánica de cooperación, pues aquí nadie compite contra nadie y nadie avanza de nivel sin la ayuda del otro.

Vínculos relacionados

¿Conoce la historia de la saga Dead Space? En esta historieta se la contamos
¿Conoce la historia de The Simpsons Hit & Run? En esta historieta se la contamos
¿No conoce la historia de Marvel’s Spider-Man? En esta historieta se la contamos

En el momento de su lanzamiento, el videojuego obtuvo una calificación de 89/100 en Metacritic y se ganó el derecho a seis nominaciones en los Game Awards 2021, logrando tres premios; “Mejor juego multijugador”, “Mejor juego familiar” y el galardón más importante de la gala, “Juego del año” o GOTY (Game of the Year). Razones y reconocimientos más que evidentes de que It Takes Two es una obra maestra de la industria de los videojuegos. No solo por la historia que cuenta, sino también por sus ingeniosas mecánicas de juego para dos.

Por todo eso, en esta nueva historieta de El Espectador les traemos la historia de este título cooperativo perfecto para Amor y Amistad, San Valentín o cualquier momento de la vida para recuperar una amistad, una relación o un matrimonio. A pesar de que aquí le contamos de principio a fin la trama de esta entrega, tal vez después de leerla quiera ir a vivirla en primera persona y no le importen los spoilers. Con ustedes, la historia de It Takes Two.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Estilo de Vida

Videojuegos

It Takes Two

historia de It Takes Two

historietas El Espectador

dónde jugar It Takes Two

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.