¿Conoce la historia de It Takes Two? En esta historieta se la contamos

Desconocemos si antes de It Takes Two un videojuego se había atrevido a traer la historia de un matrimonio rotó al mundo del Gaming. Desde el nombre del juego -“Se necesitan dos”, en español- los gamers se pueden dar una idea del tipo de historia a la que están a punto de adentrarse. Por eso esta industria, y nosotros desde El Espectador, consideramos que este título es el ejemplo perfecto para demostrar que este mercado del entretenimiento y formato también tienen la capacidad de contar historias tremendamente profundas y humanas.

Estrenado por primera vez el 26 de marzo de 2021 para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One y Xbox Series X|S, esta entrega desarrollada por Hazelight Studios y distribuida por Electronic Arts ha vendido en cuatro años, hasta marzo de 2025, la impresionante cifra de 23 millones de copias. La mayoría adquiridas por hermanos, primos y parejas, pues el juego solo se puede gozar con dos al mando del barco. De allí su nombre y su mecánica de cooperación, pues aquí nadie compite contra nadie y nadie avanza de nivel sin la ayuda del otro.

En el momento de su lanzamiento, el videojuego obtuvo una calificación de 89/100 en Metacritic y se ganó el derecho a seis nominaciones en los Game Awards 2021, logrando tres premios; “Mejor juego multijugador”, “Mejor juego familiar” y el galardón más importante de la gala, “Juego del año” o GOTY (Game of the Year). Razones y reconocimientos más que evidentes de que It Takes Two es una obra maestra de la industria de los videojuegos. No solo por la historia que cuenta, sino también por sus ingeniosas mecánicas de juego para dos.

Por todo eso, en esta nueva historieta de El Espectador les traemos la historia de este título cooperativo perfecto para Amor y Amistad, San Valentín o cualquier momento de la vida para recuperar una amistad, una relación o un matrimonio. A pesar de que aquí le contamos de principio a fin la trama de esta entrega, tal vez después de leerla quiera ir a vivirla en primera persona y no le importen los spoilers. Con ustedes, la historia de It Takes Two.