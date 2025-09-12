No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Tecnología
Videojuegos

¿Conoce la historia de la saga Dead Space? En esta historieta se la contamos

Aunque Dead Space fue una serie de videojuegos muy populares durante la séptima generación de videojuegos (2006 a 2013) cuenta con un moderno remake de hace dos años.

Daniel Montoya Ardila
12 de septiembre de 2025 - 09:01 p. m.
Portada de Dead Space, el remake de 2023 hecho por Electronic Arts.
Foto: PlayStation
Se los podemos decir con total seguridad y razones de peso, Dead Space, el remake estrenado el 27 de enero de 2023 es un verdadero juego de terror. Pero mientras lo jugábamos nos hacíamos la pregunta ¿Será mejor la entrega original de 2008? Por eso nos dimos a la tarea y descubrimos que este no era un cabo suelto entre el inmenso universo del Gaming.

Se trata de una franquicia de tres videojuegos lanzados entre 2008 y 2013 para la Xbox 360 y la PlayStation 3, ambas consolas de séptima generación. Incluso, los cuatro juegos -Dead Space 1, Dead Space 2, Dead Space 3 y Dead Space remake- están disponibles en el catálogo de Xbox Game Pass. Así que si se quieren darse un buen susto, ahí tienen la historia completa.

Sin embargo, si no se quiere pasar los tres primeros juegos, pues realmente el más reciente es un remake del primero, El Espectador le trae una historieta que le cuenta toda la trama de la serie de Dead Space. Una saga que a pesar de tener malas ventas con su tercer título, lo que provocó la cancelación del cuarto, sigue teniendo un lugar importante en el corazón y las bibliotecas de los gamers.

Así que, sin más preámbulos, esta es la historia de la franquicia de Dead Space, un conjunto de videojuegos ambientados, como su nombre lo indica, en el espacio, pero que esconde muchos secretos, muestra mucha sangre y le provoca gritos de terror hasta al más valiente. Una opción apetecible a vísperas de octubre y la celebración de Halloween.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

