Día de San Valentín: siete videojuegos para disfrutar en pareja

El día de San Valentín también puede ser una buena ocasión para jugar videojuegos en pareja. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La celebración del Día de San Valentín se remonta a la Roma antigua y en sus orígenes estaba muy lejos de lo que es ahora. Tiene su origen en el catolicismo y se celebra cada 14 de febrero como una conmemoración a las buenas obras. Sin embargo, hoy en día globalmente es un festividad relacionada más bien con el amor romántico.

Aunque en Colombia se celebra con mayor efusividad el Día del Amor y la Amistad en septiembre, esta fecha ha tomado cada vez más relevancia en el país. Por eso es un día predilecto para que los comercios centren sus esfuerzos en vender productos u ofrecer servicios a disposición de los enamorados.

Dentro de ese comercio también se mueven los videojuegos, una de las industrias que más genera dinero en el mundo. Colombia es el tercer mayor consumidor de productos para este segmento en América Latina. Y aunque son pocos los juegos específicamente dedicados al Día de San Valentín, hay propuestas interesantes para probar en pareja.

Por ejemplo, los títulos con un modo de juego cooperativo y competitivo local pueden ser una buena opción para gozar con el novio, la novia, el esposo o la esposa. Eso sí, la trama y el género de la entrega deben garantizar que ambas personas participen activamente para que nadie se aburra. Aquí están siete videojuegos para disfrutar en pareja, especialmente este 14 de febrero de 2025.

Overcooked! All You Can Eat

El caos culinario puede parecer estresante, pero sí la pareja desea vivir momentos emocionantes mientras intentar sacar un restaurante a flote, este puede ser el juego. Aquí no hay rivalidades, para triunfar se necesita la habilidad de ambos.

Este juego de cocina está disponible tanto para PlayStation 5, como para Nintendo Switch. Así que pueden disfrutarlo en la comodidad de la sala frente a un televisor o en la sala de espera de un aeropuerto mientras esperan abordar el viaje de sus sueños.

It Takes Two

Desarrollado por el enorme estudio de Electronic Arts, este título de acción y aventura está disponible para PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. No hay excusas para no probarlo.

Se trata de una niña que intenta reparar el matrimonio de sus padres a través de sus muñecas de trapo y mucha imaginación. Seguramente esta historia le sacara una lágrima a más de uno y su narrativa parece hecha especialmente para parejas.

Just Dance 2025

La entrega de baile más popular del mundo siempre es una vieja confiable para pasar un buen rato con amigos, o en este caso, con el ser amado. Específicamente este videojuego es la versión más reciente, por lo que se puede jugar en todas las consolas de novena generación: Xbox Series X|S, PS5 y Nintendo Switch.

Una lista de más de 20 canciones, entre las que destacan “Calabria 2007″ y “Expresso” de Sabrina Carpenter, puede garantizar un par de horas de diversión en pareja. Además, hay más de una melodía lenta, perfecta para propiciar un momento romántico.

Lovers in a Dangerous Spacetime

Ahora es el turno de una batalla intergaláctica al mejor estilo de Space Invaders, el clásico juego que popularizó el género “mata marcianos”. Está disponible para PC, Nintendo Switch y PlayStation 4 para todos aquellos amantes de los disparos en medio del espacio.

Eso sí, su carácter cooperativo de hasta cuatro jugadores, una función útil para quienes les gusten las citas dobles, lo hace un videojuego idóneo para las parejas que no tengan mucha experiencia en el Gaming.

Stardew Valley

¿Quién no disfruta de un apacible título ambientado en una granja? Puede que muchos, pero la verdad es una propuesta ideal para enamorados. Aquí ambas personas ayudarán a convertir una simple granja en un centro de producción a mediana escala.

Disponible para PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch, esta entrega promete buenos y agradables momentos en pareja, pues la competitividad está por fuera de la conversación. Eso sí, tendrán que estar muy atentos a todo lo que pueda salir mal durante su administración en la granja.

Unravel Two

Este es uno de esos juegos que desde el título avisa que fue diseñado milimétricamente para dos personas y brindar una experiencia acogedora. Este videojuego de puzles, obra de Electronic Arts, fue estrenado el 9 de junio de 2018 para Nintendo Switch, PS4 y Xbox One, pero aún sigue vigente.

Si bien Unravel Two también tiene un modo para un solo jugador, y su nombre es más porque es la secuela del primer título, se trata de una aventura donde la inteligencia en conjunto hará la diferencia para triunfar lo más pronto posible.

Brothers: A Tale of Two Sons

Finalmente, Brothers: A Tale of Two Sons es una de esas historias del Gaming que le parten en corazón a cualquiera. Desarrollado por Starbreeze Studios, la entrega salió a la venta hace más de 10 años, pero aún se mantiene en el catálogo de PlayStation Store y Microsoft Store. Incluso se lanzará una remasterización este 28 de febrero de 2025 exclusivamente para la PlayStation 5.

Cuenta la vida de Naiee y Naia, dos hermanos que perdieron a su madre mientras navegaban junto a ella en el mar. Ambos —controlados, cada uno por un gamer— se embarcan en una aventura por las aguas del Árbol de la Vida para salvar a su padre enfermo.

El final es desgarrador, pero perfecto para soltar una que otra lágrima al lado de quien se ama. Seguramente todo el camino les asegurará luchas, retos y muchas reflexiones sobre la vida, los hermanos, la familia y el amor; ese que tanto se profesa cada 14 de febrero, Día de San Valentín.