EA Sports F1 25: jugamos la expansión Session Pack 2026 y este fue el resultado

El paquete de EA F1 25 (juego base) más Session Pack 2026 (DLC) tiene un precio de COP 200.000 a 220.000 en Colombia, dependiendo de la plataforma en la que juegue: PC, Xbox Series o PlayStation 5. Foto: EA Sports

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Hay muchas cosas que decir de EA Sports F1 25: Session Pack 2026. No solo desde el lado del videojuego y su experiencia para el usuario, sino también desde la dirección hacia la que camina la categoría deportiva, porque tiene una estrecha relación con el futuro de esta icónica franquicia de la Fórmula 1.

Por eso, los invitamos a quedarse en esta reseña de El Espectador y a que construyan su propia opinión sobre el DLC (contenido descargable) de este juego que retrata los cambios regulatorios en la F1 para este año. Además, el contenido nuevo también será importante para los gamers más puristas.

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¿Cómo se retrata el nuevo reglamento en el título?

Como era de esperarse, mucho cambió en la manera de jugar y competir en la entrega alusiva a la temporada 2026. No solo por el cambio de 10 a 11 equipos y de 20 a 22 pilotos, cambiando Sauber por Audi y dándole la bienvenida a Cadillac a la Fórmula 1, sino también por los nuevos carros.

Sin duda, el cambio más importante, al menos para los usuarios de esta actualización de EA Sports F1 25, es la modificación en la unidad de potencia. Al ser 50% eléctrico y 50% de combustión, regular el despliegue de energía ya no es algo a la ligera, ni tampoco un aspecto que opere en automático.

Así como los pilotos de la categoría ahora deben elegir los lugares del circuito, dependiendo de cuál sea, donde sacar toda la potencia disponible, los gamers también se la pasarán gestionando la batería. En caso de jugar como antes, será casi imposible batallar o defender posiciones en la pista, sea cual sea.

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EA F1 25: Session Pack 2026 es un simulador puro y duro

En ese sentido, el videojuego hace un gran trabajo al simular, como su género lo indica, la F1 actual. Sin embargo, no deja de ser desconcertante no poder ir a fondo en una recta al pensar en la batería eléctrica para la siguiente.

Con respecto a la disposición de los alerones en las curvas (modo Z) y rectas (modo S), funciona de la misma forma que el antiguo DRS. El primero se activa por defecto y el segundo entra en funcionamiento manualmente.

Este es otro punto a favor del juego, pues hace sencilla, intuitiva y fluida la transición de un sistema a otro. Eso sí, el modo overtake (adelantamiento), nuevo en la Fórmula 1, nos pareció muy confuso en cualquier condición.

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Overtake Mode, todavía, difícil de entender

Aquí el ingeniero de carrera (esa voz omnipresente que da indicaciones durante las sesiones) es fundamental. Es él quien indica cuándo es la situación idónea para habilitar este modo de manejo en una carrera.

Sin embargo, este no tiene en cuenta el estado de la batería (cargada o descargada), haciendo todavía más difícil de identificar, al menos para el usuario principiante, el mejor momento para ahorrar o desplegar energía.

Un escenario que se repite más de lo que nos hubiera gustado, que el título replica a la perfección, pero aun así deja una sensación de vacío. No por la experiencia de la entrega, sino por cómo son las cosas ahora en la Fórmula 1.

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El verdadero fan jugará EA F1 25: Session Pack 2026

En conclusión, aunque en un principio nos pareció tedioso entender y aprovechar las nuevas regulaciones de la F1, estamos seguros de que un jugador experimentado en esta saga podrá acostumbrarse a los cambios.

No solo porque en la mayoría de los casos Electronic Arts lo hace fácil de comprender y aprender, sino también porque su gusto por esta categoría del automovilismo y, por supuesto, el videojuego lo hará tener la voluntad necesaria.

Finalmente, con respecto a otros cambios técnicos, visuales y gráficos, es poco o nada lo que muta. Es prácticamente el mismo juego de hace un año, lo que explica por qué EA Sports optó por una actualización de contenido y no un título completamente nuevo.

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