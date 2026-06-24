GTA 6 en Colombia: precios, a qué hora sale y cómo comprarlo

Portada oficial de GTA VI que, contrario a las especulaciones, no costará 100 o 200 dólares y no tendrá un tercer retraso. Foto: Rockstar Games

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La espera terminó. El mundo está a solo unas horas de poder preordenar Grand Theft Auto (GTA) VI, el videojuego más esperado de la década. Y aunque aún faltan casi cinco meses para poder jugarlo, conocer su valor comercial es el primer paso para un estreno que se hizo esperar 13 años.

Es tanta la expectativa del Gaming por este juego que desde que se supo de su desarrollo en 2022 los gamers esperan nuevas noticias, un gameplay, un trailer o cualquier cosa que pueda saciar su curiosidad. Vale la pena recordar que el título anterior, GTA V, ha vendido 230 millones de copias, siendo la tercera entrega más vendida de todos los tiempos.

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¿Cuánto vale GTA 6 en Colombia?

Antes de que se abran las reservas este jueves 25 de junio de 2026, Rockstar Games, estudio desarrollador de GTA VI, confirmó públicamente que su nuevo videojuego de mundo abierto tendrá un precio de USD 80 en todos los mercados.

Sin embargo, hay que hacer la salvedad de que cada tienda puede reflejar este costo de formas diferentes. Por ejemplo, la PlayStation Store, para los jugadores de PS5, podrán verlo con un valor de USD 79,99. No obstante, a este precio hay que sumarle los impuestos que son de casi cuatro dólares.

En el caso de la Microsoft Store, para usuarios de la Xbox Series X|S, lo más probable es que este precio se traduzca en pesos colombianos. Al momento de publicar esta nota, el cambio refleja un valor final de COP 273.800.

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Versiones de GTA 6

Vale la pena aclarar que el precio anterior hace referencia a la versión estándar del videojuego. Habrá una segunda edición nombrada por la productora estadounidense como Ultimate que tiene un precio mayor.

Este será de USD 99,99 (COP 342.215). Se diferenciará de la versión estándar por incluir, además del contenido base del juego, “una colección exclusiva de vehículos premium, armas, moda y acción a raudales”.

Todos estos elementos adicionales se irán desbloqueando a medida que el gamer avance en la historia de los dos protagonistas: Jason y Lucia. Aquí vale la pena aclarar que Rockstar ratificó que GTA VI es un título para un solo jugador, por lo que no tendrá una vertical online como la entrega anterior.

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¿Cómo comprar GTA 6 en Colombia?

Lo primero que hay que decir es que aún no es posible comprar, propiamente dicho, GTA VI en ninguna parte del mundo. Se puede reservar a partir de este jueves 25 de junio, pero solo se podrá jugar hasta el 19 de noviembre de 2026.

Pasando a las formas de preordenarlo, es posible hacerlo a través de la tienda digital de PlayStation y Xbox. La forma más sencilla es agregándolo a la lista de deseos, así la consola le podrá avisar cuando esté listo para reservar.

Otra forma útil de estar atento o atenta es descargando la aplicación de su consola en el celular y así el teléfono se lo notificará. No obstante, si quiere ser el primero o la primera en reservar, estas se abren a las 12:00 a.m.

Por último, todos y todas las que llevan más de una década esperando por Grand Theft Auto VI pueden estar seguros y seguras de que no se retrasará más. Su lanzamiento está programado para el 19 de noviembre y no hay nada ni nadie que lo detenga.

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