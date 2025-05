El director de The Last of Us abre la puerta a un tercer juego para la franquicia

La primera entrega de The Last of Us fue lanzada en exclusiva para la PlayStation 3 en 2013 y la segunda en 2020 en exclusiva para la PlayStation 4. Foto: Wccftech

“No tengo una historia, pero sí tengo ese concepto que, para mí, es tan emocionante como la primera o la segunda, es algo único, pero tiene esta línea de conexión para las tres. Así que parece que probablemente haya un capítulo más en esta historia”, así contestó Neil Druckmann, director de The Last of Us, al ser preguntado por un tercer videojuego.

Si bien esta declaración no confirma un tercer y último juego de la serie, por lo menos deja la puerta abierta para un The Last of Us: Part III o The Last of Us: Final Chapter a finales de esta generación (PS5) o comienzos de la siguiente (PS6). Eso sí, la propuesta tendrá que pasar por mucho comités de aprobación antes de entrar en fase de desarrollo.

Además, Naughty Dog, el estudio responsable de esta IP, exclusiva de las consolas PlayStation, actualmente trabaja en dos nuevos juegos y parece que ninguno tiene relación alguna con la historia de Joel y Ellie. Aun así, al solo conocerse el nombre de una de estas nuevas entregas, Intergalactic: The Herectic Prophet, muchos especulan sobre el contenido del segundo.

Adicionalmente, el gran éxito comercial de la serie de Max inspirada en los dos primeros juegos hace pensar que sería inevitable una tercera parte de esta desgarradora trama. Incluso, para avivar mucho más los rumores, recientemente Neil Druckmann volvió a tocar el tema en medio de un pódcast y dejo claras sus intenciones con esta franquicia del Gaming.

¿Para cuándo The Last of Us: Part III?

“Lo que dije en el documental es en serio. Mientras sea el responsable de esta licencia, es importante que todo sea de alta calidad”, dijo Druckmann refiriéndose a sus palabras dentro del documental “Grounded 2″ que cuenta el desarrollo de The Last of Us: Part II.

Con esto, el director de la IP le cierra la puerta a rellenar la saga con videojuegos de bajo presupuesto o poco tiempo de desarrollo solo para aprovechar su popularidad. Una idea que va de la mano con la confirmada cancelación de un The Last of Us totalmente en línea.

“Cuando hicimos la serie, colaboramos con los mejores productores de televisión de HBO y estamos creando la mejor versión de los juegos. Si alguna vez volvemos a The Last of Us quiero asegurarme de que sea una historia digna", aseguró el director de la franquicia.

“The Last of Us, la serie”

Con respecto al producto para televisión creado a partir del título, la primera temporada fue estrenada en 2023 y la segunda en 2025. Sin embargo, ya fue confirmada una tercera, pues todos los hechos de la segunda entrega no pudieron ser abarcados en su totalidad en la segunda temporada.

Por su lado, esto fue lo que respondió Neil Druckmann al ser preguntado por su deseo de hacer un tercer y último videojuego de The Last of Us. “Me encanta ese mundo, me encantan estos personajes; con la oportunidad y la idea adecuadas, sí, me encantaría”.

En conclusión, hace más de 10 años nadie conocía a Joel y a Ellie, pero hoy no pueden dejar de estar en boca de todos, incluso sin tener nuevas aventuras. Una verdadera muestra de un éxito que no se vende a los afanes comerciales de los juegos multijugador online de hoy.