Nueva colección de The Last of Us para PS5 ¿Dónde conseguirlo y qué incluye?

Ya han pasado casi 12 años desde que Naughty Dog y Sony Computer Entertainment lanzaron al mundo The Last of Us. Este juego fue exclusivo de la PlayStation 3 y presentó una historia desgarradora que incluye “infectados”, un padre que perdió a su hija y una hija que lo ha perdido todo. Solo se tienen el uno al otro para sobrevivir a un mundo cruel, hostil, despiadado y abandonado.

El jugador controla a Joel y Ellie, los dos personajes principales que atraviesan Estados Unidos en busca de una cura para el hongo Cordyceps. El camino está lleno de corredores, chasqueadores y gordinflones, algunas de las clases de infectados, uno más violento que el otro. Al mismo tiempo el hombre de 38 años y la preadolescente de 13 crean una de las relaciones padre-hija más entrañables de la industria de los videojuegos.

The Last of Us resultó ser uno de los consentidos de la crítica y con una calificación de 95/100 en Metacritic fue catalogado como el mejor título de 2013 y de la PS3. Vendió casi 20 millones de copias y tan solo 13 meses después de su estreno en la consola de séptima generación, recibió una versión mejorada para la recién sacada de la caja PlayStation 4.

El 19 de junio de 2020, Naughty Dog (estudio desarrollador) y Sony Interactive Entertainment (SIE) lanzaron The Last of Us: Part II. Aunque la entrega fue cuestionada por su desenlace, no todos los finales en el Gaming deben ser felices, el videojuego volvió a ser exitoso comercialmente y entre la crítica. Tanto que ambos títulos fueron remasterizados para la PlayStation 5.

Nueva colección de The Last of Us para PS5

Toda esta historia nos lleva al 10 de abril de 2025, el día que Naughty Dog y SIE han presentado la colección The Last of Us Complete. Este material reúne las dos entregas, en su versión para PlayStation 5, en una sola para que jugadores nuevos y antiguos disfruten de la franquicia.

Cabe recordar que las versiones para la consola de actual generación de Sony aglomeran todo el contenido disponible, algunas escenas adicionales y las mejoras pensadas para las prestaciones técnicas del DualSense. Además, incluye algunos minijuegos y por supuesto aprovecha las bondades visuales y gráficas de la plataforma.

“De parte de todo nuestro estudio, les agradecemos por su increíble apoyo para The Last of Us y Naughty Dog a lo largo de los años. Este es un momento emocionante tanto para la franquicia como para nuestros equipos. Estamos profundamente conmovidos por las historias personales que nos han compartido sobre lo que la saga ha significado para ustedes, nos hemos maravillado con las increíbles capturas de pantalla con el modo fotografía y nos sentimos inspirados para seguir adelante y crear más historias y mundos que ustedes amarán“, publicó PlayStation.

¿Qué incluye The Last of Us Complete?

El pack digital disponible desde el 10 de abril incluye una copia digital de The Last of Us: Part I y otra de The Last of Us: Part II. También trae una caja metálica steelbook (estuche), el cómic The Last of Us: American Dreams, un set de cuatro litografías y una carta de agradecimiento de Neil Druckmann, director de la IP (propiedad intelectual).

Este combo en digital solo estará disponible en la PlayStation Store por $535.000. Su versión en físico, es decir los juegos en disco, llegarán hasta el 10 de julio de 2025, pero se podrán reservar desde el 10 de abril por un valor de $585.000.

Finalmente, esto coincide con el estreno de la segunda temporada de la serie hecha por HBO y disponible en Max, inspirada en el segundo videojuego. Así, a más de una década de su lanzamiento original, The Last of Us sigue conquistando los corazones de millones de gamers y nunca es tarde para adentrarse en el mundo y las mentes de Joel y Ellie.