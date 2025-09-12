Es oficial: Nintendo confirma la película de Super Mario Galaxy

La película estará producida por Nintendo en compañía de Illumination. Foto: Nintendo

Nintendo, como ya es costumbre por este mes del año, presentó un Nintendo Direct, transmisión en vivo, en la que comenzó reseñando los 40 años de Super Mario Bros. Esta legendaria franquicia de videojuegos nació en 1985 de la mano del diseñador japonés Shigeru Miyamoto, una figura que sigue siendo influyente en las decisiones de Nintendo.

Como parte de la celebración, la compañía nipona abrió un espacio en su museo, ubicado en Kioto Japón y abierto en 2024, para mostrar los diferentes bocetos e ilustraciones de Mario. Además, hará entradas conmemorativas alusivas a las cuatro décadas de este icónico personaje. Por último, realizará un show de luces en diciembre de este año.

Siguiendo con las celebraciones en la gran N roja, en mayo fue inaugurado el tercer parque temático de Super Nintendo World en Orlando, Florida, el cual se suma al de Japón y al de Hollywood. Adicionalmente, Nintendo también colaborará con la maratón de Kioto (15 de febrero de 2026) como socio oficial y poniendo su logo junto al número de los corredores.

Sin embargo, tal vez el anuncio que más emocionó a los fans del fontanero bigotudo fue el que vino justo después de las noticias relacionadas con el cuadragésimo cumpleaños de Mario Bros. Uno que sigue reafirmando el poder de la empresa japonesa dentro de la industria del Gaming y ahora en el mundo del cine, donde cada vez más juegos son adaptados.

Super Mario Galaxy, la película

La nueva aventura de Mario y la princesa Peach llegará a los cines del mundo en abril de 2026 con una producción inigualable. Todo esto con la idea de superar lo hecho por “Super Mario Bros: La Película”, hasta hoy, el filme basado en un videojuego más taquillero de la historia.

“Super Mario Bros ha dejado una huella indeleble en el tejido cultural de nuestra sociedad. Aunque los juegos de Super Mario Galaxy son la principal fuente de inspiración para el argumento de la cinta, el largometraje contará con sorpresas para fans de Mario de cualquier época”, sentenció Chris Meledandri, director ejecutivo de Illumination.

Respecto al reparto, el actor Chris Pratt le prestará su voz a Mario, Anya Taylor-Joy hará lo mismo con la princesa Peach, Charlie Day con Luigi, Jack Black será Bowser, Keegan-Michael Key interpretará a Toad y Kevin Michael Richardson será Kamek.

¿Y los videojuegos del Nintendo Direct?

Pasando a los anuncios de títulos, Super Mario Galaxy y Super Mario Galaxy 2 -originalmente lanzados para Nintendo Wii en 2007 y 2010 respectivamente- llegarán a Nintendo Switch 1 y Switch 2 el 2 de octubre en formato digital y a la venta en la eShop de Nintendo.

Ahora sí hablando de entregas nuevas, Mario Tennis Fever, el más reciente juego de la saga Mario Tennis, se estrenará en Nintendo Switch 2 el 12 de febrero de 2026, con reservas desde hoy 12 de septiembre de 2025. El videojuego incluirá 30 raquetas con poderes especiales, 38 personajes y un modo de juego historia.

Super Mario Bros Wonder Nintendo Switch 2 Edition, aterrizará con contenido nuevo y nuevos modos de juego en marzo de 2026. Quienes ya posean una copia para la Nintendo Switch 1 podrán pasar a la versión de Switch 2 por un valor menor a su precio normal.

Yoshi and the Mysterious Book

Este juego desarrollado con animaciones al estilo dibujo de papel estará disponible para la Nintendo Switch 2 en marzo de 2026. Se basa en las aventuras de un libro mágico y con él terminan las celebraciones por el 40 aniversario de Super Mario Bros, pero queda una pregunta flotando en el espacio ¿No lanzarán un juego solo de Mario?

Continuando con los anuncios del Nintendo Direct, Storm Lancers, de ProbablyMonsters, se podrá jugar en Nintendo Switch 1 a partir de hoy, 12 de septiembre de 2025. Dinkum, de Krafton, el mismo estudio de InZoi, llegará a la Switch 1 el 6 de noviembre de este año.

Popucom, de Gryphiline, estará disponible para Nintendo Switch 1 en diciembre de 2025. Tomodachi Life, una vida de ensueño, un título social inspirado en los emblemáticos personajes Mii de la Nintendo Wii, aterrizará en la consola de novena generación en marzo de 2026.

Más juegos para Switch 2 y Switch 1

Mortal Kombat: Legacy Collection (Capcom) 30 de octubre de 2025

Final Fantasy VII Remake Integrade (Square Enix) 22 de enero de 2026

Lynked: Banner of the Spark (Dreamhaven) 12 de septiembre de 2025

Hades II Nintendo Switch 2 Edition (Supergiant Games) 25 de septiembre de 2025

Videojuegos exclusivos de Nintendo

Hyrule Warriors: La era del desierto 6 de noviembre de 2025 Dragon Quest VII Reimagined 5 de febrero de 2026 Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake enero de 2026 One Piece Pirate Warriors 4 Nintendo Switch 2 Edition finales de septiembre de 2025 Overcooked 2 Nintendo Switch 2 Edition diciembre de 2025 Stardew Valley Nintendo Switch 2 Edition finales de septiembre de 2025 Human Fall Flat Nintendo Switch 2 Edition marzo de 2026

Más y más contenido para Nintendo Switch 1 y 2

PowerWash Simulator 2, de FuturLab, a partir de finales de septiembre de 2025.

Suika Game Planet, de Aladdin X, a partir de diciembre de 2025.

Metroid Prime 4 Beyond, en su versión para Switch 2, a partir del 4 de diciembre de 2025.

Isla DK + Caza esmeraldas, DLC de Donkey Kong Bananza, a partir del 12 de septiembre de 2025.

Pokémon Pokopia, solo para la Nintendo Switch 2, disponible en 2026.

Pokémon ZA Legends Nintendo Switch 2 Edition, de Game Freak, a partir del 16 de octubre de 2025.

Danganropa 2x2, tanto para Switch 1 como para Switch 2, disponible en 2026.

Dynasty Warriors: Origins, de Koei Tecmo Europe, llegará a la consola de décima generación el 22 de enero de 2026.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, de Capcom, a partir del 13 de enero de 2026.

Two Point Museum, desarrollado por Sega, estará listo el 28 de octubre de 2025.

Disagea 7 Complete, de NIS America, a partir del 10 de octubre de 2025.

EA Sports FC 26, de Electronic Arts, 26 de septiembre de 2025.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake, 30 de octubre de 2025.

LEGO Voyagers, 15 de septiembre de 2025.

Little Nightmares III, 10 de octubre de 2025.

Persona 3 Reloaded, 23 de octubre de 2025.

Y finamente, tal vez una de las presentaciones más esperadas por los jugadores de Nintendo, Resident Evil requiem, creado por Capcom, aterrizará en la Nintendo Switch 2 el 27 de febrero de 2026. Con este lanzamiento termina el Nintendo Direct.