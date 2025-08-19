Kirby Air Riders promete ser mucho más que un juego parecido a Mario Kart

Kirby Air Ride, el título original, fue estrenado en 2003 para la Nintendo GameCube. Foto: Nintendo

Este martes 19 de agosto de 2025 tuvo lugar un Nintendo Direct en el cual la empresa japonesa profundizó en su nueva entrega, Kirby Air Riders. Fue presentado por Masahiro Sakurai, director del juego, quien recordó el título original, Kirby Air Ride, lanzado el 11 de julio de 2003, exclusivo de la Nintendo GameCube.

Este videojuego de carreras presentó al icónico personaje de Kirby, que muchos reconocen por la saga de Mario Kart. Sin embargo, se quedó como una IP de Nintendo no explotada por más de dos décadas. Ahora, la popular criatura rosada vuelve en compañía de más personajes jugables, algo imposible en el título de 2003.

El nuevo catálogo de pilotos incorpora a Kirby, una corredora ligera y con mucha agilidad en las curvas cerradas. King Dedede, un conductor pesado que en los duelos físicos siempre se impone por su fuerza de martillo. Meta Knight, un volador habilidoso que siempre atacará a sus enemigos por la espalda.

Bandana Waddle Dee, con una velocidad punta impresionante y un aguijón listo para hacer daño. Y finalmente, Chef Kawasaki, un piloto que tan solo con comer recupera su energía y velocidad. Estas fueron las demás novedades de Kirby Air Riders y por supuesto su fecha de lanzamiento y su precio para la Nintendo Switch 2.

Las pruebas urbanas están de regreso en#KirbyAirRiders, ¡ahora con soporte para hasta 16 jugadores en línea! pic.twitter.com/5mugY8gEcV — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) August 19, 2025

¿Cuándo sale y cuánto vale Kirby Air Riders?

Kirby Air Riders llega en exclusiva para la Switch 2, estrenada hace menos de tres meses, el próximo 20 de noviembre de 2025. Lo hará con un modo competitivo local de hasta ocho gamers y un modo competitivo online de hasta 16 jugadores.

Además, su versión en formato digital, comprada y descargada desde la eShop de Nintendo, tendrá un precio de 70 euros ($330.000). Respecto a su versión en formato físico, aún se desconoce si se venderá, y de hacerlo, en que regiones lo hará.

Más allá de lo anterior, a juzgar por su precio y la manera en que se manejó su anuncio y presentación, Kirby Air Riders se perfila como uno de los videojuegos más importantes del año para la Switch 2 y del cual se esperan millones de copias vendidas.

¿Estás listo para despegar? ¡#KirbyAirRiders llega el 20 de noviembre a #NintendoSwitch2! Disponible en español latinoamericano. pic.twitter.com/q1lDVcACta — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) August 19, 2025

¿De qué se trata Kirby Air Riders?

A diferencia del primer videojuego, Kirby Air Ride, esta nueva propuesta está a cargo de Bandai Namco, compañía también fabricante de juguetes. Además, el equipo de desarrollo es el mismo que hizo posible Super Smash Bros. Ultimate.

“El juego guarda un parecido con Mario Kart, pero realmente el mayor atractivo de Kirby Air Riders no reside en las carreras", explicó Masahiro Sakurai, director del título, quien también probó el videojuego varias veces durante el evento en vivo.

Sakurai también expresó que la mayoría de la acción del videojuego ocurre en los aires, cuando los pilotos flotan o planean. En ese sentido, Kirby Air Riders posee mecánicas de movimiento muy diferentes a lo que nos tiene acostumbrado Mario Kart.

¿Qué otras cosas se pueden hacer en Kirby Air Riders?

Cada corredor tiene una habilidad especial, a excepción de Kirby que tiene cuatro, la cual les puede servir para derribar rivales o impulsar su velocidad. Adicionalmente, algunos elementos y carrocerías les permiten ser más rápidos o resistentes a los ataques rivales.

Nintendo y Bandai Namco han puesto especial atención en la diversidad de pilotos, carros y poderes. Un debe del juego de hace 22 años. Maglor, Gooey, Waddle Doo, Knuckle Joe y Susie completan la propuesta de nuevos personajes jugables y personalizables. Aun así, hay muchos más pilotos y elementos para descubrir.

En conclusión, Kirby Air Riders muestra también sus distintos circuitos como complemento a un proyecto que espera ser popular y exitoso. Incluso, que pueda ser un importante factor de compra para quienes aún no se deciden por una Nintendo Switch 2.