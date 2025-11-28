Esta es la lista de los grandes lanzamientos de videojuegos durante 2026

Habrá muchos juegos importantes que verán la luz del día por primera vez en 2026, pero sin lugar a dudas hay uno que se lleva la mirada de todos. Foto: Rockstar Games

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Gears of War: Reloaded, Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Split Fiction, Death Stranding 2: On the Beach, Ghost of Yotei, Elden Ring: Nightreign, Dynasty Warriors: Origins, Battlefield 6, EA Sports FC 26, Doom: The Dark Ages y Clair Obscur: Expedition 33 son los grandes estrenos en la industria en lo que llevamos de 2025. Un año especial, pues se lanzó la Nintendo Switch 2, además del quinto año tanto para la PlayStation 5 como para la Xbox Series X|S, las consolas de mesa del negocio actual.

Aun así, 2026 promete ser un año todavía más prometedor. Primero, porque veremos al primer rival, desde Sega en 2001, de las tres gigantes; Nintendo, Sony y Microsoft. Este contrincante es Valve con su innovador Steam Machine, un PC consolizado que espera ganar cuota del mercado como la lo hizo con la Steam Deck, en esa ocasión ganando espacio en el negocio de las consolas portátiles. Pero también será un año importante por los estrenados de videojuegos, confirmados y sospechados, que se esperan para el año entrante.

Videojuegos que se estrenarán en 2026

SEGA Football Club Champions 2026 : En un intento por arrebatarle jugadores a Electronic Arts con su EA Sports FC 26 , el antiguo fabricante de consolas lanzará una nueva versión de un juego de fútbol para PC, consolas y celulares. ( 22 de enero )

Nioh 3 : Siendo uno de los exclusivos para la PlayStation 5 (PS5) durante el 2026, este juego de rol (RPG) desarrollado por Team Ninja seguirá explorando las mecánicas de combate e historia de los dos juegos anteriores en busca de una gran aventura. ( 6 de febrero ).

Resident Evil requiem : Es uno de los estrenos más comentados por los gamers a finales de 2025 y no es para menos, es una propuesta disruptiva dentro de una franquicia de terror que en año que viene cumplirá tres décadas entre nosotros. ( 27 de febrero ).

Saros : Esta trama, parecida a la ya vista en Returnal , otro exclusivo de la PS5, promete ser de esos títulos que incentiven la venta de millones de consolas en 2026. Eso sí, no es ni por asomo el lanzamiento más importante de Sony el próximo año. ( 20 de marzo ).

007 First Light : Esta entrega, disponible para Switch 2, PS5, Xbox Series X|S y PC, trae de vuelta al Gaming al espía más famoso y elegante del mundo, James Bond. Y como no podía ser de otra forma, abordo de su icónico Aston Martin ( 27 de marzo ).

GTA VI: Finalmente, y como no podía ser de otra forma Grand Theft Auto VI es y por lejos el videojuegos más esperado de 2026. A pesar de solo estar confirmado para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, este juego levanta la mayor expectativa en la historia de esta industria. Eso sí, a pesar de tener fecha exacta de salida, aúna hay quienes temen un tercer retraso. (19 de noviembre).

