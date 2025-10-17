F1 25 está gratis en PS5, Xbox Series X|S y PC este fin de semana, así puede jugar

Max Verstappen a bordo de su Red Bull junto a Lando Norris conduciendo su monoplaza de McLaren en EA F1 25. Foto: EA

Del 16 al 20 de octubre de 2025, EA Sports F1 25 estará disponible gratuitamente para todos los jugadores de PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. El simulador oficial del campeonato mundial de la Fórmula 1, la categoría de automovilismo más prestigiosa e importante del deporte, es uno de los videojuegos más realistas, costosos y famosos de Electronic Arts junto a la saga EA Sports FC.

Quienes aprovechen esta oportunidad podrán tener acceso completo a todos los modos de juego alusivos al FIA Formula One World Championship 2025, el modo Braking Point, y Mi Equipo 2.0. Además, también tendrán la posibilidad de jugar un “desafío profesional” nuevo, en el que los gamers podrán ponerse en los guantes y el casco de Oliver Bearman, segundo piloto del equipo estadounidense Haas.

Todo esto en celebración del Gran Premio de Estados Unidos 2025 que se correrá del viernes 17 al domingo 19 de octubre en el Circuito de las Américas, ubicado en Austin, Texas, Estados Unidos. Un fin de semana de carrera muy especial también para la escudería de Bearman, pues es el único equipo estadounidense en la parrilla actual, hasta que en 2026 llegue Cadillac como la segunda escudería norteamericana en la F1 y la undécima en el campeonato.

¿Qué se puede jugar en EA F1 25?

Para este evento especial, el novato inglés y su compañero Esteban Ocon compitieron en el Circuito de las Américas para descubrir quién tendría la vuelta más rápida del juego. Ollie resultó ser el ganador marcando un tiempo que los jugadores y jugadoras podrán intentar batir dentro del juego. Quienes lo logren, desbloquearán el livery que Haas diseñó especialmente para este GP de Estados Unidos 2025.

Además, aquellos que compitan en el juego a lo largo del fin de semana podrán correr con “Double Podium Pass XP”, tendiendo la posibilidad de comprar el título completo con un descuento del 30% sobre el precio regular. Estos precios no tienen en cuenta ofertas propias de cada una de las plataformas de videojuegos y sus tiendas virtuales, sea Steam, Microsoft Store o la PlayStation Store.

Cabe recordar que esta entrega deportiva salió a la venta el 30 de mayo de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, siendo el primer videojuego de la franquicia en no estar disponible para las consolas de octava generación (PS4 y Xbox One). Contó con una Iconic Edition (portada Lewis Hamilton) y una edición estándar que cuenta con la imagen de Oliver Bearman, Carlos Sainz y Oscar Piastri.

¿Cómo descargar gratis EA Sports F1 25?