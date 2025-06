Así se siente correr en la élite: ‘F1 25’ lleva la simulación al siguiente nivel

'F1 25' busca convertirse en la experiencia definitiva para amantes de la velocidad. Foto: EFE - Óscar Maya Belchi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Pulir errores, mejorar modos de juego y lograr el mayor realismo posible. Si algo busca ‘F1 25’ es superar todos esos objetivos para convertirse en la experiencia definitiva para amantes de la velocidad.

Para empezar, decir que ‘F1 25’ no revoluciona pero sí mejora apartados que chirriaban de anteriores versiones. ¿La principal?, su conducción. La anterior versión no llegaba a seducir con un manejo que no llegaba a ser todo lo realista que se esperaba y, ahora, sí se puede decir que transmite las sensaciones que los jugadores llevaban años demandando, es sencillo de manejar pero brilla en su puesta en escena.

En esta nueva entrega, si el monoplaza va a mucha velocidad toca el suelo, los pianos de las curvas se sienten mejor y logra, con sus espectaculares cinemáticas, sonidos, ambientación y mil detalles únicos, que la experiencia sea algo exquisito y, sobre todo, pura diversión.

El juego, además, apuesta por hacer del modo ‘My Team 2.0’ (un clásico ‘modo carrera profesional’ de otros juegos), su gran baza.

Una experiencia que ofrece a los jugadores un control total para construir su propio legado en la competición, no solo con un nivel de decisión y customización profundísimos, característicos de EA Sports, sino también a la hora de transmitir los altibajos emocionales de un piloto en el circo de la Fórmula 1.

Con ‘My Team’ puedes hacer lo que quieras con el coche: elegir vinilos, editar pegatinas, piezas, motores, colores, gestión de la plantilla, investigación y desarrollo en el departamento de ingeniería, reuniones con la directiva, negociación con patrocinadores... Todo lo que se te pueda ocurrir (y más), está en el juego.

La edición de este año trae de nuevo, tras desaparecer en la edición de la temporada pasada, el modo cinemátográfico ‘Braking Point’, un modo historia clásico muy guionizado que en esta tercera aventura retoma el control del equipo ficticio Konnersport en su lucha por hacerse con el campeonato mundial con sus pilotos Aiden Jackson y Callie Mayer.

Mucho dramatismo, tensiones y velocidad para que el jugador se sienta dentro de una película que, en la edición de 2025, trae como novedad la posibilidad de llevar después al equipo al modo ‘My Team’ o jugar en el modo ‘Piloto’, para continuar la experiencia de juego.

En cuanto a los circuitos, destaca su gusto por lograr la mayor autenticidad posible, algo que EA Sports y Codemasters exprimen con la tecnología LIDAR capaz de escanear digitalmente las pistas y el entorno generando millones de puntos de datos que logran trasladar al detalle el circuito a la pantalla.

El gusto por el detalle

Una tecnología que logra de este modo una precisión máxima a la hora de pasar por baches, elevaciones, barreras de seguridad, puestos de comisarios, zonas de aficionados o ángulos de las curvas. Como novedad, incluye además tres circuitos que pueden correrse en sentido contrario, ampliando la experiencia de juego. Todo es mucho más real.

En gestión de carrera es algo impresionante. De este modo el jugador nota cuando corre con neumáticos nuevos y poca gasolina y se siente cualquier cambio en la conducción. La inteligencia artificial de los rivales es muy buena, son agresivos y las competiciones se hacen desafiantes.

Novedades y mejoras que hacen de F1 25 el mejor simulador posible con unos gráficos que van más allá. Ya sea en el modo carrera, su cinematográfico modo historia o los modos online, es un título que da un salto cualitativo con respecto a las otras entregas de la saga haciendo que sea imprescindible para todos los amantes de la velocidad.