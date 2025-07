Forza Horizon 5 es un éxito en PS5 y Need for Speed Rivals cierra sus servidores

Forza Horizon 5 fue lanzado por primera vez fuera del ecosistema Xbox a principios de 2025 y Need for Speed Rivals hace parte de su catálogo de Xbox Game Pass. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El 30 de enero de 2025 Xbox Game Studios anunció que Forza Horizon 5 salía a la venta para la PlayStation 5. Más que un lanzamiento, esta noticia revolucionó la industria de los videojuegos, pues significó la fuga del primer gran exclusivo de Xbox hacia su competencia durante las últimas dos décadas, PlayStation.

El juego de carreras tipo arcade, ambientado en un festival de música en México, fue uno de los títulos mejor reseñados y se convirtió en una joya. No obstante, lo que pocos presagiaban era que esta misma entrega, tan arraigada a la identifica de la marca estadounidense, también se convirtiera en todo un éxito en la PS5.

Need for Speed Rivals fue lanzado el 14 de noviembre de 2013 y fue uno de los videojuegos de salida para las consolas de octava generación, Xbox One y PlayStation 4. Sin embargo, también estuvo disponible para PS3 y Xbox 360. Desarrollado por Electronic Arts, destacó por su motor gráfico Frostbite 3.

Luego de varios años a la venta, fue añadido al servicio por suscripción Xbox Game Pass como parte del convenio con el plan Ultimate y el catálogo de la membresía EA Play. Pero ahora el juego pareció haber cumplido su ciclo, pues los desarrolladores del popular “FIFA” decidieron dejarlo sin servidores para el Gaming en línea.

¿Cuántas copias se han vendido de Forza Horizon 5 para PS5?

Durante su primer mes en los anaqueles virtuales de la PlayStation Store, el título de carros comercializó más de dos millones de copias. Así lo filtró un extrabajador de Turn 10 Studios, co-desarrolladora de la saga Forza Horizon.

Cabe recordar que este estudio, propiedad de Microsoft Gaming, perdió a 70 de sus colaboradores y tuvo que cancelar uno de sus proyectos más ambiciosos. Todo eso sin contar la posibilidad de que Forza Motorsport, la otra gran entrega de la empresa, deje de existir como franquicia.

Además, si por la X verde llueve, por el lado de EA no escampa y mucho más hablando de otra saga de carros y carreras. Need for Speed Rivals es el damnificado en este caso y mucho más sus jugadores fieles y leales.

¿Cuándo cerrarán los servidores de Need for Speed Rivals?

Electronic Arts solo dejará disponible el modo historia para un solo jugador de Need for Speed Rivals a partir de 7 de octubre de 2025. Así lo confirmó el estudio desarrollador, el cual con esto elimina todas las funciones multijugador online del videojuego, tanto en su versión para Xbox One, PlayStation 4 y Steam.

¿Los motivos? No hay razones oficiales, pero se presume que la baja actividad de los jugadores y lo costoso que resulta mantener vivos los servidores se perfila como la principal motivación del cierre de los servidores de este juego.

Need for Speed Rivals se unirá a Anthem, un título de rol de BioWare, propiedad de EA, en dejar de estar disponible, este último a partir del 12 de enero de 2026, en la totalidad de su contenido, pues la entrega solo cuenta con el modo online.

De cualquier manera el vigésimo cuarto videojuego de la franquicia Need for Speed seguirá a la venta, pero sin conocerse aun si tendrá un precio menor. No obstante, parece ser ya un juego de salida, pues ya tiene más de 10 años en circulación y siete títulos, de la misma saga, por delante de él.