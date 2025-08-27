Gears of War: Reloaded, un tributo al valiente Marcus Fenix y la esperanza de Sera

Muchos expertos apuntan a que el lanzamiento de Gears of War: Reloaded en la PS5 marca el principio del fin de la guerra de consolas entre Xbox y PlayStation. Foto: Xbox Wire

Este 26 de agosto de 2025 fue estrenado Gears of War: Reloaded, una remasterización/compilación de una de las sagas más icónicas en la historia de Microsoft Gaming. La historia de Marcus Fenix comenzó el 1 de noviembre de 2006 con el primer videojuego de la franquicia, estrenado en exclusiva para la Xbox 360 y desarrollado por Epic Games.

La trama del planeta Sera fue tan exitosa, que catapultó las ventas de esta consolas hasta convertirla en la más comercializada en la historia de Xbox. Además, se adaptaba perfectamente a la estrategia de la X verde de ofrecer el mejor servicio de juego en línea del mercado. Algo que casi es suficiente para derrotar frente a las cajas registradoras a la PlayStation 3.

Según estimaciones de la misma empresa estadounidense, entre los 11 juegos de la serie se han vendido cerca de 40 millones de copias, lo que representa un éxito rotundo para un título que hasta hace muy poco solo se podía jugar en consolas de Xbox. Ahora, eso cambió radicalmente con el anuncio de que Gears of War: Reloaded perdería su exclusividad frente a la PlayStation 5 de Sony.

Un duro golpe para los jugadores más tradicionalistas de la plataforma de la compañía fundada en Washington, pero que solo está respondiendo al negocio en la actualidad. Uno donde las entregas exclusivas ya no son la piedra angular de la rentabilidad, sino la posibilidad de llevar un videojuego a la mayor cantidad de sistemas de juegos existentes.

De allí que la X verde haya liberado muchos de sus exclusivos para que ahora se puedan disfrutar en una PS5, y Sony Interactive Entertainment haga lo mismo, pero con los usuarios de PC. Un segmento de la industria que crece a pasos agigantados apalancado en la popularidad de Steam y los computadores gamers en muchos países, especialmente China.

De cualquier manera, Gears of War y todos sus juegos siempre serán sinónimo de Xbox. Una multinacional que le ha tocado darse un lavado de cara casi por completo en el último lustro, pero que sigue claro en su convicción de hacer títulos capaces de vender y emocionar. Tanto como en aquellos días que Marcus y Dom peleaban codo a codo por liberar al planeta Sera de la anarquía impuesta por los Locust.