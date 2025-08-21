¿Cuáles son las 10 compañías fabricantes de juguetes más valiosas del mundo?

En el mundo, existe más de una multinacional juguetera involucrada dentro de la industria de los videojuegos. Foto: El Espectador

Hablar de juguetes es hablar de diversión, de niñez y de los mejores años para cualquier persona. Sin embargo, también es hablar de una industria enorme que ha alimentado uno de los segmentos más importantes, no solo para niños y niñas, sino también para padres, cuidadores y adultos responsables. Y para darse cuenta de esto solo hace falta revisar las cifras.

De acuerdo con Mordor Intelligence, un analista de mercado, en 2024, el negocio de los juguetes en el mundo fue valorado en US$ 108.000 millones. Para los próximos 10 años se espera que sostenga un crecimiento anual de 5,6%, siendo Estados Unidos y México los países que más ingresos le generan a esta industria. Sean figuras de acción, muñecas, sets de construcción o juegos de mesa.

Adicionalmente, estas mismas empresas involucradas en el mercado juguetero también están inmiscuidas en la todavía más lucrativa industria de los videojuegos. Un negocio que, según Newzoo, otro consultor de mercado, produjo más de US$ 200.000 millones el año anterior. Esto es mucho más que las ganancias de la industria de la música y el cine juntas.

Por ejemplo, LEGO, tal vez una de las compañías de juguetes más conocidas del mundo, no solo por niños, desde 2009 libera la licencia de sus productos para la producción de juegos. Bandai Namco, multinacional japonesa comercializadora de juguetes relacionados con anime y manga, ha desarrollado algunos de los videojuegos más famosos de la historia.

Pac-Man, Street Fighter, Tekken, Dark Souls, Elden Ring y Little Nightmares son solo algunos de los títulos que marcaron la existencia de los árcades o salones de juegos y por supuesto de las actuales videoconsolas caseras. Y así otras marcas como Barbie, Mattel, Nerf y Dragon Ball tienen alguna relación con la creciente industria del Gaming.