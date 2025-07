God of War llega a la pantalla chica; esta es la adaptación de Amazon Prime Video

God of War es una de las sagas exclusivas de PlayStation más vendidas de la historia. Foto: PlayStation

El 22 de marzo de 2005 Sony Computer Entertainment lanzó God of War, una propiedad intelectual (IP) exclusiva de la PlayStation 2 hecha por Santa Monica Studios. El videojuego protagonizado por Kratos, el Dios de la Guerra, se convirtió inmediatamente en un éxito con una calificación de 94/100 en Metacritic.

A esta entrega le siguieron otros ocho juegos más, todos exclusivos de las consolas Sony, sean de sobremesa como la PlayStation 3 y PlayStation 4 o portátiles como la PlayStation Portable (PSP) y PS Vita. En 2018, la historia fue reiniciada con un nuevo título en el que Kratos funge en su papel de padre.

Es en este punto que Atreus, hijo del Dios de la Guerra, resalta como un personaje jugable e importante. Eso sí, su presencia condiciona el comportamiento del protagonista que ahora, lejos de su carácter violento y explosivo, busca darle un buen ejemplo a su primogénito, aunque no siempre lo logre.

A este juego se siguió God of War Ragnarök (2022), solo disponible para la PS5, siendo el título más reciente de la saga. Ahora, y en busca de repetir el éxito de la serie de The Last of Us en MAX, otro exclusivo de PlayStation, God of War llega a la televisión, esta vez de la mano del segundo gigante del streaming, Amazon Prime Video.

¿Qué historia contará la serie de God of War?

La adaptación televisiva del éxito de PlayStation abarcará los hechos presentados desde el juego de 2018, hasta el más reciente. Todo esto durante la primera temporada, que prestará especial atención a retratar muy bien la tensa relación entre Kratos y Atreus.

Así lo confirmó Ronald D. Moore, cabeza creativa de la serie, quien especifico que apenas están en la fase de escritura del guion. Se espera que el rodaje comience en 2026 y cuente con la colaboración directa de Cory Barlog, director creativo del videojuego.

“Estoy impresionado con la profundidad mitológica y emocional del universo creado por Santa Monica Studio, pero no haremos una copia exacta del juego. Aun así, tampoco vamos a alejarnos demasiado”, replicó Moore en una entrevista durante la Comic-Con de San Diego.

¿De qué se trata God of War Ragnarök?

A partir de 2018, la serie de Gaming tomó un estilo mucho más mitológico y emocional, alejándose de la cultura de la Grecia antigua. Es en este punto dramático en el que se posicionará la serie de God of War, al menos en su primera temporada sin descartar que pueda tener más.

La ambiciosa producción correrá por cuenta de Sony Pictures Television, PlayStation Productions y por supuesto Amazon. Todos en busca de repetir el éxito que significó la serie ambientada en el universo gamer de The Last of Us, disponible en MAX.

Ambas en un contexto histórico donde la industria del cine y la televisión valoran mucho más que antes este tipo de adaptaciones. Además, la trama y narrativa introspectiva del Dios de la Guerra parecen encajar muy bien con el tipo de historias que se cuentan a través de una película o una serie.

God of War y la enorme expectativa que carga a su espalda

Más allá de su naturaleza en la industria de los videojuegos, God of War parece uno de esos proyectos con los huevos de oro. La perfilan como una serie capaz de atrapar a grandes y pequeños, gamers y no gamers alrededor de una misma historia.

No obstante, muchos jugadores no quedaron contentos al saber que Ronald Moore, showrunner de la nueva serie, no ha jugado ningún título de God of War. Además, criticaron su desestimación de la era griega de Kratos, pues es el origen de la franquicia y no hará parte de la primera temporada.

En conclusión, habrá que darle el beneficio de la duda a esta nueva superproducción que espera convertirse en un éxito comercial. Algo que la saga de juegos ya conoce y ha mantenido durante las últimas dos décadas.