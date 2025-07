Probamos Edens Zero en la PlayStation 5 y parece más un anime que un videojuego

Edens Zero está basado en un manga japonés de 2018. Foto: PS5

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Edens Zero” es un manga de ciencia ficción fantástica escrito e ilustrado por Hiro Mashima. Fue lanzado el 27 de junio de 2018 y publicado simultáneamente en cinco idiomas. Más adelante fue objeto de una adaptación al anime producida por J.C.Staff que se emitió por primera vez en abril de 2021, contando con 25 episodios.

La historia que cuenta es la de Shiki Granbell, un niño huérfano criado por robots en Granbell, un planeta desierto que antes era un gran parque temático. Él se hace amigo de Rebecca y su gato Happy, cuando estos llegan de visita al planeta. Los tres resultan saliendo al universo en su nave espacial en busca de aventuras, amigos y peligros.

Como parte de su plan de expansión por otros medios de difusión, Edens Zero fue estrenado como un videojuego el 15 de mayo de 2025. El encargado de su desarrollo fue el reconocido estudio japonés Konami; famoso por su trabajo con la franquicia Pro Evolution Soccer (PES), ahora eFootball, y algunas colaboraciones con los nuevos juegos de Silent Hill.

El Espectador tuvo la oportunidad de probar la versión de este título de rol para la PlayStation 5 y las opiniones son diversas. Si bien tiene una producción impecable y respeta a la perfección la trama original, no parece una verdadera adaptación para un medio interactivo como el Gaming. Esta es nuestra más sincera opinión sobre Edens Zero en PS5.

Hay más cinemáticas que gameplay, al menos al principio

Si bien se puede entender que Edens Zero posee una narrativa extensa y se necesitan las escenas largas para poder explicarla, al menos al principio sentimos que la entrega abusó de este recurso. Es casi inevitable sentir las ganas de oprimir el botón de “saltar”.

Aun así, hay que ponderarle al videojuego que introduce el combate en los primeros minutos de juego y eso le da dinamismo a la jugabilidad. Rápidamente, podemos entender más o menos de que va el juego y qué habilidades necesitamos para superar enemigos.

Además, las batallas en pantalla son emocionantes y podemos reconocer fácilmente qué tipo de rivales van a ser fáciles y cuáles serán difíciles. En ese sentido, el juego cumple las expectativas, o al menos las nuestras que esperábamos acción a las primeras de cambio.

Una animación muy bien lograda

Respecto a los gráficos y la calidad visual, este título logra reflejar fielmente como se vería la animación típica de una serie japonesa. Eso sí, hay detalles de la protagonista que se ven y se mueven inusualmente, así que no se sorprenda si la entrega es para mayores de 16 años.

En otro aspecto, el uso del DualSense (el control de la PS5) resultó ser correcto aunque en algunos momentos exagerado. Especialmente durante las cinemáticas dramáticas que generaban tensión en la pantalla y en el gamer, bueno, mejor dicho en el espectador.

Aunque podemos comprender que a los fans del manga y el anime esto no les va a parecer un aspecto a mejorar, desde nuestro lado sí creemos que Edens Zero parece más un anime que un videojuego. Y si bien esa fue la primera forma en la que mutó esta historia, no parece que hubiera una verdadera adaptación de la animación al gameplay.

Edens Zero es perfecto para los fans del anime

Incluso, buena parte del juego se basa en las conversaciones entre los protagonistas, lo que limita el papel del jugador a pasar la viñetas de texto. Adicionalmente, algunas partes del combate se sienten como una serie animada y no como un verdadero título para jugar.

Vale la pena volver a decir que esto no es necesariamente negativo si se tiene en cuenta que así es como es un anime, justamente el público objetivo de esta entrega. No obstante, aleja a quienes quieran abrirse paso en ese tipo de animación y en este tipo de videojuegos.

En conclusión, Edens Zero fue una agradable experiencia que se sintió muy bien con la vibración del DualSense entre las manos. Sin embargo, careció de detalles en la historia, y la jugabilidad deja la impresión de haber desperdiciado su verdadero potencial.