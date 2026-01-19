GTA VI antes de tiempo: Rockstar Games le permitirá a un paciente terminal probar el juego

Vice City, basada en Miami, locación principal de GTA VI. Foto: Rockstar Games

Todo explotó en Rockstar Games. A las 5:00 a. m. de este lunes 19 de enero de 2026 se registró una explosión en Rockstar North, uno de los estudios que hacen parte del desarrollo de Grand Theft Auto (GTA) VI.

De acuerdo con la BBC, las fuerzas de seguridad y los bomberos de Edimburgo, capital de Escocia y sede de las oficinas, acordonaron el lugar toda la mañana. Las sospechas, aun sin ser hechos comprobados, apuntan a un accidente con una caldera.

Lo que sí ha sido oficializado es que hay daños estructurales en el edificio que en este momento son materia de investigación. Eso sí, no hubo heridos y todos los empleados del estudio se encuentran a salvo.

GTA VI antes de tiempo

Por último, según un portavoz en el sitio de los hechos, se presentaron seis camiones de bomberos para atender la emergencia. A las 9:21 a. m., hora local, estos vehículos fueron retirados y la situación fue declarada por las autoridades como controlada.

A pesar de los contratiempos de Rockstar Games y Rockstar North con GTA VI, hace poco también se pudo saber de fuentes oficiales que el título más esperado en la historia del Gaming estará listo antes de tiempo, pero no disponible para todos.

Anthony Armstrong, desarrollador de Ubisoft Toronto, pidió ayuda en LinkedIn para cumplir el último deseo de un familiar cercano. Se trata de una persona, sin dar muchos detalles, que lleva años luchando contra el cáncer y recibió una mala noticia.

¿Cuándo sale GTA VI?

“Acaba de recibir la peor noticia posible: le han dado entre 6 y 12 meses de vida”, escribió Anthony Armstrong en LinkedIn. Adicionalmente, el paciente es un gran fanático de la saga Grand Theft Auto, por lo que quiere disfrutarla antes de morir.

Para eso, Armstrong ha pedido públicamente a Rockstar Games que le permitan a su familiar probar la próxima entrega de la franquicia antes de tiempo. Vale la pena recordar que el lanzamiento oficial del videojuego está presupuestado para el 19 de noviembre de 2026.

“Puede que no esté aquí el tiempo suficiente para llegar a ver el lanzamiento de GTA VI; en el mejor de los casos, nos dejaría el mismo mes en que sale”, publicó. De esta forma, el empleado de Ubisoft solicitó una prueba privada en las oficinas del estudio.

GTA VI: Deseo concedido

“Entiendo perfectamente la necesidad de secreto en este punto del desarrollo, así que como mínimo probablemente haría falta un NDA (acuerdo de confidencialidad)”. Semanas después de esta solicitud, Armstrong informó que había recibido una respuesta de Rockstar.

Dijo que el CEO de la compañía creadora de GTA se había puesto en contacto con él para discutir los detalles para llevar a cabo la prueba del juego. “Gracias a todos los que han mostrado apoyo, han compartido el mensaje”, escribió Anthony Armstrong.

Finalmente, el desarrollador de Ubisoft confirmó por medio de sus redes sociales que había recibido “muy buenas noticias”. Lo anterior supone que los productores del título accedieron a la prueba privada. Una muestra de humanidad en medio de tantas críticas al estudio de entregas por el trato a sus empleados y exempleados.

