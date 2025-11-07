GTA VI se retrasa: esta es la nueva fecha de lanzamiento

GTA VI ya no se estrenará el 26 de mayo de 2026. Foto: El Espectador

A pesar de las negativas de Take-Two Interactive en los últimos meses, Rockstar Games ha anunciado oficialmente que el nuevo GTA VI ya no llegará a las tiendas del mundo y el ciberespacio el próximo 26 de mayo de 2026. Esta información se confirma como el segundo retraso en la corta historia de este título, pues antes de mayo de 2026, su primera fecha de estreno era septiembre u octubre de 2025.

Esta entrega, hasta ahora anunciada solo para la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S es uno de los lanzamientos más grandes en la historia en la industria de los videojuegos. Su desarrollo ha tardado una década y su inversión de USD 2.000 millones habla de un proyecto que pueda romper el mercado y convertirse en el juego más exitoso en el mundo del Gaming, superando las 500 millones de copias vendidas.

¿Cuál es la nueva fecha de lanzamiento de GTA VI?

De acuerdo con Take-Two, el título de mundo abierto llegará a las estanterías -físicas y virtuales- el 19 de noviembre de 2026, lo que supone un retraso de casi seis meses con respecto a la fecha de estreno anterior. Recordemos que no es la primera vez que esta entrega sufre un retraso, pues luego de su primer tráiler, Rockstar Games prometió que el juego estaría listo para el otoño de este mismo año.

“Lamentamos tener que añadir más tiempo a lo que sabemos que ha sido una larga espera, pero estos meses extra nos permitirán terminar el juego con el nivel de calidad que ustedes esperan y merecen”, posteó la desarrolladora en X. Además, agregó que le agradece a los millones de fans que tiene el videojuego por la enorme paciencia y apoyo que les han dado desde que se conoce de la existencia de GTA VI.

¿Por qué se retrasa, otra vez, GTA VI?

“Si bien la espera será un poco más larga, estamos muy emocionados de que los jugadores puedan experimentar el extenso estado de Leonida y regresar a la moderna Vice City”, fue lo que publicó Rockstar en esta misma red social luego de confirmar el retraso de Grand Theft Auto VI. Según esto, la compañía de Gaming necesita más tiempo para diseñar más detallada y ampliamente el mapa del juego.

No obstante, la comunidad de videojuegos en el mundo, especialmente los amantes a los juegos de Rockstar Games saben, por experiencia, que sí hay que esperar por un juego de ellos es porque vale la pena. Lo mismo ocurrió en su momento con GTA V y Red Dead Redemption 2. Ambos fueron retrasados dos veces y terminaron siendo de los mejores títulos del estudio y de los 10 más vendidos de la historia.

¿Esto como afecta a la industria entera?

Como ya ocurrió con el primer retraso, la movida de la fecha de lanzamiento de GTA VI trastoca los planes de muchos estudios desarrolladores, pues si tenían previsto lanzar sus juegos en noviembre de 2026, ahora tendrán que también retrasarlos o bien adelantarlos para no salir a la venta en una fecha cercana a la de la propuesta de mundo abierto, y así no tener que competir con ella.

Adicionalmente, aquellos creadores de contenido y periodistas que esperábamos en menos de un año poder probar, tener y jugar el nuevo videojuego durante el verano de 2026, coincidiendo con el Mundial de fútbol, tendremos que esperar más de un año. Algo que afecta el tipo de contenido, pues sin lugar a dudas GTA VI, cuando sea que salga, romperá y paralizará el mercado de los juegos en el mundo.

Por ahora solo queda esperar y seguir mirando a GTA V con mucho cariño por mantener viva la esperanza de más pronto que tarde poder disfrutar de un nuevo Grand Theft Auto. Incluso, con el rumor rondando de que el título podría volver a la membresía PlayStation Plus. Cabe recordar que esta misma entrega ya está disponible en el servicio por suscripción del otro lado del charco, Xbox Game Pass.