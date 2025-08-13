InZOI, un simulador social hiperrealista, ya tiene fecha de lanzamiento en PS5

InZOI, competencia directa de The Sims, fue estrenado para PC a través de Steam el 27 de marzo de 2025. Foto: Steam

Desde marzo de 2024 el mundo de los videojuegos está hablando de un videojuego de simulación social hiperrealista que llegaría para poner de cabeza este segmento. Este vendría por cuenta del estudio surcoreano Krafton, el mismo responsable de PUBG: Battlegrounds, y se llamaría InZOI.

Más allá de las típicas funcionalidades de este tipo de juegos, el gran diferencial de este título con su competencia, principalmente The Sims, era su amplio y detallado sistema de personalización. Durante las primeras betas (versiones de prueba) esto funcionó también que muchos usuarios pudieron crear personajes casi idénticos a celebridades como Billie Eilish o Taylor Swift.

Con este panorama, las expectativas sobre la entrega eran enormes y ya se le perfilaba como un videojuego 10 veces mejor que The Sims 4. No obstante, un aparatoso estreno y múltiples problemas técnicos hicieron de InZOI una decepción, al menos en Steam, donde rápidamente perdió a casi 90.000 jugadores en un día.

Ahora, y con la lección aprendida, Krafton recupera fuerza y anuncia la salida de este juego ahora para la PlayStation 5. Eso sí, no será tan pronto como muchos podrían imaginar y no necesariamente esto significa que también se estrenará para la Xbox Series X|S.

¿Cuándo llegará InZOI a la PS5?

De acuerdo con Krafton, este simulador de vida estará disponible para la consola de Sony de actual generación a principios de 2026. El título ya está disponible en la PlayStation Store y es posible agregarla a la lista de deseos para recibir una notificación cuando se pueda reservar.

En comparación con la versión para computador, el estudio surcoreano ha hablado de un port con mejoras visuales y gráficas. Características que aprovechen el potencial técnico de la consola y haga uso de las funciones hápticas del DualSense.

“La versión de PS5 conservará todos los sistemas y características que definen a la de PC, rediseñados para los controles y el rendimiento de la consola para garantizar una experiencia de juego fluida e intuitiva”, dijo InZOI Studios en un comunicado.

¿Habrá una versión de InZOI para Xbox Series X|S?

La empresa asiática de videojuegos se refirió a esta posibilidad con un “está en consideración”, pero lo cierto es que no es una de sus prioridades. Aun así, es imposible descartar que InZOI no se pueda jugar en una consola Xbox, pero la verdad que es al corto plazo parece poco probable.

Por el momento, la entrega sigue atrayendo la mirada de propios y extraños por cuenta de su último contenido descargable (DLC). Titulado “Cahaya”, este se ambienta en una isla donde los jugadores podrán disfrutar de la playa, la brisa y el mar.

Solo el tiempo dirá si InZOI se convierte en un éxito para la PlayStation 5 (PS5) o termina teniendo una aceptación fugaz. Lo único cierto es que hasta hoy, The Sims sigue siendo el mejor juego de simulación social en la historia de la industria de los videojuegos.