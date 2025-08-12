PlayStation 5 se convierte en la quinta consola de Sony más exitosa de la historia

La PlayStation 5 (PS5) salió a la venta el 12 de noviembre de 2020. Foto: Amazon

Tal vez para muchos gamers parezca una obviedad, pero muchos otros usuarios de Gaming no conocen la verdadera magnitud de la marca PlayStation. Nacida en 1994 bajo la dirección de Sony Computer Entertainment (hoy Sony Interactive Entertainment), la PS1 fue un éxito sin precedentes tan pronto salió a la venta.

En seis años logró comercializar 102,4 millones de unidades, convirtiéndose en la primera videoconsola de la historia en romper la barrera de los 100 millones. A pesar de no contar con un videojuego insignia, una costumbre impuesta por Nintendo y Sega, la PlayStation 1 fue capaz de popularizar una saga exclusiva, Gran Turismo.

En el año 2000, inicio de un nuevo milenio y un nuevo siglo, Sony redobló su apuesta por esta industria y lanzó a la venta la PS2, hasta hoy la plataforma más exitosa de la historia. Se mantuvo por más de 10 años en el mercado, logrando 160 millones de sistemas de juegos despachados, una cifra amenazada por la Nintendo Switch 1.

Para 2006, PlayStation ya era un peso pesado del negocio de los videojuegos, pero fue justo el momento más complicado de su historia. Ese año fue estrenada la PS3, pero su desorbitado precio, tamaño y rendimiento, al menos en las primeras versiones, le hizo perder terreno frente a la competencia. Aun así, comercializó 87,4 millones de unidades, en buena parte gracias a su catálogo de juegos exclusivos.

Finalmente, la PlayStation 4 se encargó de devolverle el trono a Sony Interactive Entertainment (llamada así desde 2016) con otra plataforma por encima de los 100 millones de unidades vendidas, 117,2 millones para ser más exactos. Un sistema que hasta hoy sigue siendo muy utilizado por los usuarios de PlayStation Network.

Toda esta historia nos lleva a 2020, año de lanzamiento de la PS5, que si bien es la mejor consola de Sony en términos de rendimiento y accesorios, se ha quedado corta en títulos exclusivos. No obstante, le alcanza para ser el quinto sistema más exitoso en la historia de la compañía nipona, aunque muy lejos de los 154 millones de Nintendo Switch 1 despachadas durante la novena generación de videoconsolas.

¿Cuántas PlayStation 5 se han vendido?

De acuerdo con el último reporte de Sony, el cual tiene en cuenta las ventas de la PS5 hasta el 30 de junio de 2025, se han comercializado más 80,4 millones de unidades. De abril a junio de este año se despacharon 2,5 millones de unidades.

Esta cifra la posiciona como la quinta plataforma más exitosa en la historia de la empresa japonesa, superando a la PlayStation Portable (PSP) que se quedó en 80 millones de unidades, Además, se coloca a menos de 10 millones de unidades de la PS3.

Y aunque la PlayStation 5 no se ha vendido al mismo ritmo de su antecesora, la PS4, los números de sistemas despachados no son tan distintos. Apenas 2,3 millones de diferencia, lo que está lejos de ser un descalabro comercial para PlayStation como muchos jugadores han creído en los últimos casi cinco años de generación.

¿Cuántos juegos se venden para PlayStation?

Según el mismo informe financiero de la multinacional asiática, durante el último trimestre del 2025 (abril a junio) se comercializaron casi 70 millones de videojuegos tanto para PS4, como para PS5. Casi siete millones eran exclusivos de PlayStation.

Adicionalmente, la venta de títulos en formato digital aumento un 3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, situándose en el 83% de todas las entregas despachadas. Incluso el número de usuarios (123 millones) en PlayStation Network y de juegos vendidos (12,3 millones más) aumentó con respecto al 2024.

En conclusión, a pesar de los constantes problemas de PlayStation en el lanzamiento de exclusivos para la PS5, esta consola está lejos de considerarse un fracaso en la historia de Sony. Por eso crece la confianza de que la PlayStation 6 termine de redondear el trabajo de más de tres décadas dedicados a la industria del Gaming.