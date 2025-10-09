La IA será un elemento crucial para el rendimiento de la próxima PlayStation 6

La PlayStation 5 Pro, la primera consola en la historia de Sony en utilizar IA para reescalar imágenes, fue estrenada el 7 de noviembre de 2024. Foto: AFP - RICHARD A. BROOKS

Parece que hubiera sido ayer que la PlayStation 5 fue estrenada, dando por iniciada la novena generación de videojuegos para Sony. Sin embargo, lo cierto es que ya han pasado casi cinco años desde ese recordado 12 de noviembre de 2020.

Y aunque la plataforma debutó con muchos problemas por falta de stock, producto de la contingencia mundial por cuenta del Covid-19, en general fue bien recibida por el público. No obstante, el hype o FOMO por el nuevo sistema de Sony fue bajando.

Todo esto debido a los pocos lanzamientos first party (exclusivos de la consola) que la acompañaron durante sus primeros años. Algo que también ralentizó el ritmo de ventas, que se estabilizó solo hasta finales de 2024 y principios de 2025.

Algo también alentado por los lanzamientos third party -estudios terceros- destacándose notoriamente GTA VI como el más relevante. Mucho más existiendo una versión Pro que mejora, sin exagerar, el rendimiento gráfico, técnico y visual.

Aun así, parece que la PS5 tiene los días contados porque cada vez se habla más de la PlayStation 6. Esta vez refiriéndose a su potencia bruta y como esta estaría ayudada por la inteligencia artificial (IA) para reescalar la resolución de los videojuegos.

¿Qué es reescalar un videojuego?

Esto ya lo hace la PlayStation 5 Pro a través de una tecnología, propiedad de Sony, llamada PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Este modelo de IA reconstruye parte de la imagen y añade detalles para ocupar el espacio extra en pantalla.

Ahora, y de cara al futuro que se avecina de la mano con la PS6, AMD, fabricante de los procesadores y tarjetas gráficas de la consola actual, emerge como un socio vital para que PlayStation logre un rendimiento todavía mayor con esta próxima plataforma.

Esto fue lo que dijeron Mark Cerny, arquitecto de todos los sistemas de juegos Sony desde la PlayStation 4, y Jack Huynh, vicepresidente senior y gerente general del Grupo de Cómputo y Gráficos de AMD, sobre lo que se podría esperar del próximo hardware de Sony.

Aunque el video es largo y menciona conceptos muy técnicos difíciles de entender, uno de los pilares tecnológicos de la próxima consola de Sony será el reescalado de las imágenes, no solo con elementos físicos como la GPU y CPU, sino también la IA.

Esta, luego de su experiencia en la PS5 Pro, combinará los dos modelos (PSSR de PlayStation y FSR de AMD) para ayudar a afrontar el enorme esfuerzo modular que hará la PlayStation 6 para poder mostrar imágenes nítidas en tiempo real y récord.

El segundo pilar son tres programas, aun en fase de desarrollo, que esperan quitarle cargas y trabajo al procesador para que este pueda lograr mayores tasas de fotogramas por segundo y resoluciones sin exigirse y exprimirse al máximo.

¿Cuándo podrá estar lista la PlayStation 6?

Aunque Mark Cerny no se refirió específicamente a la PS6 como el hardware en el que se implementará toda esta tecnología, una de sus declaraciones finales hace pensar que esto se dará más temprano que tarde y será para el lanzamiento de esta consola. “Estoy muy emocionado de traer todo esto a la futura consola de Sony”.

¿Cuándo será? Es casi imposible precisar una fecha o incluso año exacto para el estreno del sistema de décima generación de Sony. No obstante, y a juzgar por las anteriores generaciones, la PlayStation 6 podría llegar a manos de los gamers a finales de 2027 o principio de 2028.

Un tiempo que puede ser prologando, pero que le puede dar margen de ensayo y error a la inteligencia artificial para acomodarse a las consolas de Sony. Solo el tiempo dirá si este avance tecnológico justificará el posible precio de la plataforma.