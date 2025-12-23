Murió Vince Zampella, creador de Call of Duty, tras grave accidente en Estados Unidos

El automóvil en el que viajaba el empresario se desplazaba en sentido sur cuando, por razones que aún no han sido esclarecidas, salió de la vía y terminó impactando violentamente contra una barrera de concreto. Foto: EFE - JILL CONNELLY

La industria de los videojuegos se encuentra de luto luego de que el pasado domingo 21 de diciembre se confirmara la muerte de Vince Zampella, uno de los creadores de Call of Duty, quien falleció a los 55 años tras sufrir un grave accidente de tránsito en Estados Unidos. El siniestro ocurrió en horas de la tarde, mientras se movilizaba por las carreteras de Los Ángeles a bordo de un vehículo Ferrari.

De acuerdo con la información preliminar, el automóvil en el que viajaba el empresario se desplazaba en sentido sur cuando, por razones que aún no han sido esclarecidas, salió de la vía y terminó impactando violentamente contra una barrera de concreto. Al lugar llegaron las autoridades y los equipos de emergencia para prestar los primeros auxilios, pero las heridas sufridas por Zampella fueron de tal gravedad que no lograron salvarle la vida.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuántas personas viajaban en el Ferrari al momento del choque. Algunos medios locales, entre ellos NBC Los Angeles, han señalado que otra víctima habría salido expulsada del vehículo en el instante del impacto, aunque este dato sigue siendo materia de verificación oficial.

Desde Electronic Arts, compañía con la que estuvo vinculado, un portavoz expresó al programa de noticias TMZ el sentir general del sector: “Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron atraídos por su obra”.

En el mismo mensaje se destacó que su legado es profundo y trascendental.

La huella de Vince Zampella en la industria del videojuego

El impacto de la noticia no se limita a la tragedia del accidente, la muerte de Vince Zampella sacudió a la industria porque su trayectoria está directamente ligada a algunos de los mayores cambios que vivió el entretenimiento digital a nivel global.

Se destaca su papel como fundador de Infinity Ward, desde donde impulsó el lanzamiento de Call of Duty en 2003, una franquicia que terminó por establecer los parámetros modernos de los juegos de disparos en primera persona. Años más tarde, tras su salida de Activision, Zampella volvió a sorprender con la creación de Respawn Entertainment, estudio detrás de títulos ampliamente reconocidos como Titanfall, Apex Legends y Star Wars Jedi: Fallen Order.

Esa capacidad para darle nueva vida a grandes proyectos volvió a quedar en evidencia recientemente al asumir el liderazgo de la franquicia Battlefield. Bajo su dirección, Battlefield 6 alcanzó en diciembre de 2025 un logro histórico al superar en ventas a la más reciente entrega de Call of Duty, consolidándose como el videojuego más vendido del año.

