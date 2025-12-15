Así le puede sacar provecho a uno de los juegos más exitosos del año, Battlefield 6

Battlefield 6 se puede jugar en la PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Foto: Xbox Series S

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde su lanzamiento, 10 de octubre de 2025, hemos escuchado a la prensa, la critica y los jugadores decir que Battlefield 6 es un “juegazo” de disparos. Luego de probarlo durante dos meses y pasar muchas horas en el modo campaña y multijugador, podemos corroborar lo que el mundo y las cifran gritan hace tiempo.

Battlefield 6 fue el regreso triunfal de una saga que durante un tiempo supo luchar dignamente contra un gigante del género como Call of Duty de Activision. Una franquicia que casualmente, y para mala suerte de ellos, tuvo su caída más baja, precisamente este año cuando su rival logró recuperar al fandom del Gaming.

Ese fue el caldo de cultivo perfecto para que la nueva entrega de la serie de shooters, desarrollada por Battlefield Studios y publicada por Electronic Arts, vendiera siete millones de copias en 72 horas, 10 millones hasta noviembre, y acumulara casi un millón de jugadores en simultáneo en Steam solo el primer día.

¿Qué hace tan “bueno” a Battlefield 6? ¿Cómo aprovechar al máximo uno de los videojuegos más exitosos del año? ¿Por qué el título ganó el premio a “Mejor Diseño de Audio” en los Game Awards 2025? Para responder a esas preguntas, lea y quédese en esta nueva reseña de El Espectador, esta vez sobre Battlefield 6.

¿Vale la pena jugar Battlefield 6?

Para comenzar con los aspectos que nos parece pudieron haber sido mejores, la falta de un doblaje en español latino, o al menos español de España, aunque no sea nuestra opción favorita, le resta familiaridad, especialmente en el modo campaña.

Además, nos hubiera gustado ver esta modalidad entre las primeras opciones del menú principal. Verla tan abajo en la interfaz da la impresión de que estamos entrando a un videojuego como servicio, lo que podría alejar a los jugadores más tradicionalistas.

Lo anterior nos dificultó mucho entender de que iba la historia del juego, algo que se acentúa mucho más para quienes no les guste leer subtítulos o escuchar en inglés. Aun así, la jugabilidad es tan intuitiva que no afecta trascendentalmente la experiencia.

La cruda realidad de Battlefield 6

Eso nos lleva al punto más alto de Battlefield 6 y es lo divertido que se hace jugar una partida tras otra. Siguiendo con el modo campaña, una misión, una actividad y un objetivo te va llevando al otro, dando la sensación de un gameplay que te lleva de la mano.

Una percepción que se maximiza en el modo en línea. Solo jugando este título de disparos nos pudimos dar cuenta por qué tantas personas se conectaban simultáneamente para disfrutar de una joya de este calibre, visual y gráfico.

Es tan realista el movimiento de los soldados, los sonidos a su alrededor y la adrenalina de estar en medio una verdadera carnicería, que jugar tanto con audífonos como con un sistema de audio o bocinas de televisor en 3D hizo toda la diferencia.

Battlefield 6, el mejor de su especie

Tal vez las mecánicas de movimiento de los aviones y los detalles de los rostros de los personajes no estuvieron a la altura de todo lo demás, pero esto apenas son pequeños detalles al lado de tantos aspectos por resaltar. Entre ellos, el sonido.

Ya con el premio en poder del estudio desarrollador y la reseña de parte de nosotros, es justo decir que Battlefield 6 tenía más que merecido el galardón a “Mejor Diseño de Audio” en los Game Awards 2025. Una herramienta que alimentó aún más el realismo.

En conclusión, disparar, caminar, correr, saltar y destruir, especialmente edificios, es muy emocionante y divertido. Una cualidad más que suficiente para considerar a Battlefield 6, al menos para El Espectador, el mejor juego de disparos del año.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.