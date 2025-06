Junio, mes clave gamer: Switch 2 y regresos de Death Stranding y Dune

Los primeros usuarios pudieron probar en abril la nueva videoconsola Nintendo Switch 2 en el primer evento en Europa de toma de contacto con este dispositivo. Foto: EFE - Edgar Sapiña

Junio es el mes de Nintendo y el lanzamiento de su flamante Switch 2 lo eclipsa todo. Una consola que se estrena con muchos títulos, entre remasterizaciones y nuevos juegos, en un mes que también destaca la llegada de ‘Death Stranding 2: On the Beach’, en el esperado regreso de la epopeya futurista ideada por Hideo Kojima, y el último título basado en la franquicia ‘Dune: Awakening’.

Nintendo Switch 2 ya está aquí. La consola sale a la venta el 5 de junio y lo hace cargada de novedades, reservas agotadas y mucha expectativa. La ‘hermana mayor’ de Switch, lanzada en 2017 y de la que han vendido hasta la fecha 152 millones de unidades en todo el mundo, supondrá una mejora sustancial en cuanto a potencia y jugabilidad.

Y para el esperado gran lanzamiento, la empresa japonesa ha preparado una batería de juegos y sorpresas a la altura de aquellos que adquieran la consola en su salida.

En este sentido, han apostado sobre seguro y el título que acompañará en el lanzamiento a la consola será ‘Mario Kart World’, la novena entrega de la exitosa franquicia y la primera que se desarrolla en mundo abierto. Un clásico completamente renovado que permitirá explorar sin límites un mundo enorme, partidas de hasta cuatro jugadores con la nueva función en modo ‘videollamada’, 24 icónicos pilotos e infinidad de modos de juego.

Además, la nueva consola llega con ‘Welcome Tour’, una especie de recorrido interactivo a modo de juego lleno de sorpresas para aprender todas las nuevas funciones y novedades que trae y aprender sus nuevas mecánicas.

Nintendo Switch 2 llegará también con un buen listado de remasterizaciones (rendimiento mejorado y resolución más alta) de títulos de su primera consola, como las dos aventuras de Zelda ‘Breath of the Wild’ y ‘Tears of the Kingdom’, y otros que no pudieron ver la luz en su momento pero ahora sí gracias a la mayor potencia de la nueva consola, con la llegada de títulos como ‘Cyberpunk 2077’, ‘Split Fiction’, ‘Howards Legacy’ o ‘Street Fighter 6’.

La obra magna de Kojima y Dune

El 26 de junio se termina la espera, llega la continuación de una de las aventuras más extrañas que ha dado el mundo de los videojuegos. ‘Death Stranding 2: On the beach’ retoma la acción donde la dejó la primera historia con el sello absoluto del genio japonés Hideo Kojima.

Se trata de una aventura de exploración en un mundo abierto apocalíptico que volverá a contar con los avatares de Norman Reedus o Léa Seydoux entre sus personajes protagonistas, mucha acción y una historia rompedora.

Otro título destacado es ‘Dune: Awakening’s’, basado en la multimillonaria franquicia de ciencia ficción nacida de la épica novela épica de Frank Herbert, este título generó muchísima expectación antes de desinflarse por mostrar ciertos problemas técnicos que ahora, por fin, parecen resueltos de cara a su lanzamiento.

El juego es multijugador de supervivencia y un grado de profundidad y detalle excelso que llega el 10 de junio a multiplataformas para traer uno de los mayores mundos abiertos vistos hasta la fecha en un videojuego.