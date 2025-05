¿No conoce la historia de Little Nightmares II? En esta historieta se la contamos

Little Nightmares II fue estrenado el 11 de febrero de 2021 para consolas de octava y novena generación. Foto: Bandai Namco Entertainment

Little Nightmares I es un videojuego de terror y plataformas desarrollado por Tarsier Studios y publicado por Bandai Namco Entertainment. Fue lanzado el 28 de abril de 2017 para PlayStation 4, PC y Xbox One y la recién estrenada Nintendo Switch. El juego sigue el viaje de Six, una niña hambrienta que debe escapar del buche. Fue tan buena su recepción entre el público que cuatro años después se presentó una secuela.

Little Nightmares II continuó con el desarrollo de Tarsier Studios y publicación de Bandai Namco Entertainment. A diferencia de la primera parte de esta historia, el título fue considerado apto solo para mayores de 12 años. Aún hoy se encuentra disponible para la Nintendo Switch 1, PlayStation 4 y Xbox One, además de contar con las sendas versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

A pesar de ser una entrega con un presupuesto pequeño, la recepción comercial fue mucho mejor que con el anterior videojuego, vendiendo cinco millones de copias. Incluso, está confirmado Little Nightmares III, ahora desarrollado por Supermassive Games, para Nintendo Switch 1, PS4, PS5, PC, Xbox One y Xbox Series X|S en algún momento de 2025.

En historietas El Espectador, le traemos la historia de Little Nightmares II que si bien es el segundo videojuego en orden cronológico, en la línea de tiempo de este universo fantástico es el primero. Una trama llena de peligros, sustos y un inesperado final que aunque aquí se lo contemos, vale la pena que lo pueda vivir, jugar e interactuar con un control entre las manos.