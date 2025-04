“Los jugadores no tienen propiedad sobre el juego, solo una licencia”, Ubisoft

The Crew es un título de carros en mundo abierto lanzado por Ubisoft en 2014. Foto: Generación Xbox

Ubisoft es un estudio francés fundado el 28 de marzo de 1986. Tiene sus oficinas principales en Saint-Denis, Francia y desde hace al menos 20 años es el desarrollador de videojuegos más grande e importante de Europa. Entre sus sagas se destaca Assassin’s Creed, Prince of Persia, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six, Just Dance y The Crew.

Esta última es una franquicia de entregas de carros tipo arcade que en muchas ocasiones se combina con el género de mundo abierto. El primer juego fue lanzado el 2 de diciembre de 2014 para PC, PlayStation 4, Xbox One y Xbox 360. Aunque tiene un modo campaña offline de hasta 20 horas de juego, el gran atractivo del título en su multijugador online.

Obtuvo una calificación media de 77/100 en Metacritic y fue el encargado de abrir una de las series de videojuegos de Ubisoft más reconocidas del mundo. Después de The Crew vino The Crew 2 (2018) y The Crew Motorfest (2023). Esto abrió un subgénero que también se puede ver en la franquicia de Forza Horizon, la cual era exclusiva de Xbox hasta 2024.

No obstante, The Crew vuelve a ser noticia por estos días y no específicamente por buenas razones. El pasado 31 de marzo de 2025 los servidores del juego, aquellos que permiten el juego en línea en cualquier plataforma, fueron cerrados por Ubisoft. Esto no fue bien recibido por los “acreedores” del título y que en los últimos 10 años han gastado dinero en él.

Ubisoft fue demandado por dos jugadores de The Crew

En noviembre de 2024 dos gamers del videojuego presentaron una propuesta formal para instaurar una demanda colectiva en contra del estudio francés. Los demandantes alegaban que Ubisoft estaba amenazando con cerrar los servidores del juego y este necesita permanente conexión a internet para poder jugar, incluso en el modo offline.

Según los jugadores, la empresa europea no podía hacer esto debido a que ellos y miles de gamers más adquirieron el título o al menos eso era lo que decía la tienda virtual y física cuando lo compraron. Finalmente, Ubisoft cumplió su promesa y cerró en marzo de 2024 los servidores de la entrega y dejó sin acceso a su contenido a todos los usuarios.

Los gamers también hicieron valer su palabra y definitivamente presentaron la demanda contra el estudio galo por engañar a los jugadores. Este 10 de abril de 2025 la desarrolladora respondió formalmente a la demanda, y aunque legalmente es una respuesta correcta, lo que dijo Ubisoft no dejó contentó a nadie y ha levantado callo entre los gamers.

¿Qué dijo Ubisoft sobre la controversia de The Crew?

“Los consumidores recibieron lo que se les prometió y fueron informados de forma explícita en el momento de la compra de que estaban adquiriendo una licencia”, fue lo que dijo el estudio francés ante las ocho acusaciones interpuestas por los jugadores.

De acuerdo con Ubisoft, los demandantes han presentado acusaciones por publicidad engañosa, competencia desleal, entre otras. Para la multinacional ninguno de los requerimientos expuestos en California, Estados Unidos tienen validez legal.

Los gamers contraargumentaron que la moneda virtual del videojuego es considerada en California como una tarjeta regalo y este tipo de artículos digitales no tiene fecha de vencimiento en ese estado. Además, mostraron evidencia de que en el embalaje original del título había un código de activación del contenido válido hasta 2099.

A raíz de todas estas disputas legales entre jugadores y desarrolladores, Ubisoft anunció que tanto The Crew 2 como The Crew Motorfest ya no necesitarían la conexión a internet permanente para poder funcionar.

Adicionalmente, la iniciativa Stop Killing Games, busca aprobar una nueva ley en la Unión Europa que proteja los derechos de los consumidores y la preservación de los videojuegos. La petición pública ha reunido más de 425.000 firmas en Europa y de completar al menos un millón de aquí al 31 de julio de 2025, podrá ser tomada en cuenta como un proyecto de ley.

Al final, los derechos del consumidor y la preservación de los videojuegos es un tema álgido que despierta opiniones encontradas. Hay quienes sostienen que con especificar que los juegos, especialmente los digitales, no son propiedad de los jugadores, sino simplemente un permiso para usarlos es suficiente. No obstante, hay otros que exigen la conservación de los títulos así la empresa que los desarrolló algún día deje de existir.