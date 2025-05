Nuevos juegos en Xbox Game Pass, PlayStation Plus y Nintendo Switch Online

Mientras Xbox suma uno de los estrenos más esperados del año, en PlayStation aterriza el juego más vendido de 2023. Foto: El Espectador

Xbox Game Pass, disponible en consolas Xbox One, Xbox Series X|S, PC y la nube (versión beta), trajo durante abril de 2025 tres estrenos de día uno. South of Midnight (3 de abril), The Elder Scrolls IV: Oblivion (22 de abril) y Clair Obscur: Expedition 33 (24 de abril) fueron las propuestas más ambiciosas de este servicio por suscripción en el último mes.

Por el lado de PlayStation Plus, la noticia más relevante es la salida de Grand Theft Auto (GTA) V durante mayo de 2025. A este se le suman más de 20 juegos más. Sin embargo, también es la membresía que más títulos agrega a su catálogo este mes. Además, experimentó una subida en su precio para todos los planes, sean mensuales o anuales.

Finalmente, Nintendo Switch Online sigue a la espera del lanzamiento oficial de la nueva Nintendo Switch 2. Con ella se estrenará buena parte de las entregas publicadas originalmente para la Nintendo GameCube. La primera consola de la gran N en no utilizar los populares cartuchos para almacenar videojuegos, una tecnología impuesta por Nintendo.

Juegos en Xbox Game Pass para mayo de 2025

Anno 1800 (1 de mayo) disponible para consolas, PC y juego en la nube.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (1 de mayo) disponible para consolas, PC y juego en la nube.

Dredge (6 de mayo) disponible para consolas, PC y juego en la nube.

Revenge of the Savage Planet (8 de mayo) disponible para consolas, PC y juego en la nube.

DOOM: The Dark Ages (15 de mayo) disponible para consolas, PC y juego en la nube. Este es el único estreno de día uno en Xbox Game Pass durante este mes.

To A T (28 de mayo de 2025) disponible para consolas, PC y juego en la nube.

Spray Paint Simulator (aun sin fecha exacta establecida) disponible para consolas Xbox One y Xbox Series X|S.

Juegos en PlayStation Plus para mayo de 2025

Ark: Survival Ascended (6 de mayo) disponible para PS5 en todos los planes de PS Plus.

Balatro (6 de mayo) disponible para PS4 y PS5 en todos los planes de PS Plus.

Warhammer 40,000: Boltgun (6 de mayo) disponible para PS4 y PS5 en todos los planes de PS Plus.

Estos tres videojuegos se unen a Hogwarts Legacy, Blue Prince, Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, EA Sports PGA Tour, Battlefield 1, PlateUp!, Alone in the Dark 2 y War of the Monsters (estos dos últimos solo disponibles con el plan Deluxe), que fueron los títulos agregados al servicio a mediados de abril.

¡Desvelados los #JuegosDeMes de MAYO en #PlayStationPlus!

🦖ARK: Survival Ascended de #PS5.

🃏Balatro de #PS4 y PS5.

🔫Warhammer 40.000: Boltgun de PS4 y PS5.

Juegos en Nintendo Switch Online para mayo de 2025

High On Life (6 de mayo)

Capcom Fighting Collection 2 (16 de mayo)

FANTASY LIFE i: La pequeña ladrona del tiempo (21 de mayo)

Monster Train 2 (21 de mayo)

Onimusha 2: Samurai’s Destiny (23 de mayo)

Please, Touch The Artwork 2 (23 de mayo)

Este será el último mes que esta membresía solo estará disponible para una consola, pues el 5 de junio saldrá a la venta la Nintendo Switch 2. Se espera que el próximo mes sea uno de los más movidos, no solo en Nintendo, sino también para su servicio por suscripción.