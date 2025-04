¿Cómo personalizar el fondo de pantalla de la PS5? Estos son los nuevos diseños

DualSense, mando de la PlayStation 5. Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

La PlayStation 5 (PS5) fue lanzada el 12 de noviembre de 2020 como la propuesta de Sony en la novena generación de videoconsolas. Aunque sufrió por escasez de stock por culpa de la pandemia del Covid-19, se comercializó mejor que su competencia, la Xbox Series X|S.

Según reportes de ese momento, por cada consola de Microsoft que se vendía, se despachaban dos PS5. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas para esta plataforma durante la generación, pues ha sido acusada de ser la PlayStation con el catálogo de juegos más limitado.

Hay quienes apuntan que los pocos títulos para la PlayStation 5 no son exclusivos del sistema, es decir también se pueden jugar en PS4, y en su mayoría se tratan de remasters o remakes de videojuegos antiguos. Aun así y con todos estos problemas, Sony ha logrado vender más de 75 millones de unidades en cuatro años y medio.

Incluso el fabricante japonés ha apelado a la nostalgia y ha lanzado versiones retro de la PS5. Para el cumpleaños número 30 de la marca, PlayStation estrenó una versión de su consola pintada con los colores de la PS1, la cual debutó en el mercado el 3 de diciembre de 1994.

Por un tiempo, todas las PlayStation 5 del mundo se encendían con la característica intro de esta consola que abrió el camino de Sony en los videojuegos. Ahora, la compañía nipona quiere volver a apelar a la nostalgia y lanzó una serie de fondos de pantalla alusivos a las mejores franquicias exclusivas de PlayStation.

Nuevos fondos dinámicos en PlayStation 5

Days Gone, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, God of War Ragnarok, Horizon: Call of the Mountain, Horizon: Forbidden West, Lego Horizon Adventures, Ratchet & Clank: Una dimensión aparte, Rise of the Ronin y Stellar Blade son las entregas en los que están inspirados los primeros fondos animados de PS5.

Se espera que con el tiempo se agreguen a la lista IP (propiedades intelectuales) importantes como Gran Turismo y The Last of Us. Además, PlayStation espera que el fondo de Ghost of Yotei, un juego presupuestado para 2025, sea el más popular y aumente el HYPE antes del lanzamiento del título.

Eso sí, cabe aclarar que no todos los usuarios de PlayStation 5 tienen acceso a estos nuevos fondos dinámicos ¿La razón? Hasta el momento es desconocida, pero puede que más pronto que tarde Sony anuncie públicamente este nuevo contenido de forma global. Sea cual sea su caso, aquí le dejamos una guía para saber donde encontrarlos y como activarlos en su PlayStation 5

