¡Oficial! GTA VI ya tiene fecha de preorden, portada y muy pronto precio confirmado

GTA VI es el gran estreno para este 2026, pues es la secuela directa del tercer videojuego más vendido de la historia. Foto: Rockstar Games

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Despejados todos los rumores y temores de retraso? Contrario a lo que el mundo de los videojuegos lleva meses presagiando, Rockstar Games, estudio desarrollador de la franquicia Grand Theft Auto, sigue firme en su ventana de lanzamiento del 19 de noviembre de 2026 para el esperado GTA VI.

Así lo hace pensar la más reciente información publicada sobre el juego más esperado del mundo, pues la empresa estadounidense hizo oficial la fecha de reserva del título, la portada oficial y aseguró que muy pronto los gamers del mundo podrán saber el precio que tendrá esta ansiada entrega.

Lea también: ¿Se puede jugar con la selección de Colombia el Mundial 2026 en el EA Sports FC 26?

¿Cuándo se puede preordenar GTA VI?

A partir del jueves 25 de junio de 2026 es posible reservar Grand Theft Auto VI. Vale la pena recordar que este videojuego de mundo abierto solo se venderá para PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series S y Xbox Series X.

Además, otro anuncio importante es que el juego vendrá tanto en formato digital como en formato físico. Esto será muy importante para la preservación del título a lo largo de los años, pues los estrenos no son seguidos ni habituales.

Ese mismo día que se abran las reservas de GTA VI se revelará el precio de la entrega. Mucho se ha especulado sobre este tema, incluso algunos analistas de la industria han señalado los 100 USD como el precio elegido por Rockstar.

Le contamos: ¿Por qué no hay un videojuego oficial de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026?

GTA VI es un fenómeno sin precedentes en el Gaming

No es una exageración decir que GTA VI es el videojuego más esperado de la década. Ningún otro título genera en las personas y en internet lo que logra provocar la sexta entrega principal de esta saga de Rockstar Games.

Tan solo tres horas después del anuncio hoy, el post del estudio contabilizó más de 63 millones de interacciones en las redes sociales. Además, Pipe Sandler, un banco de inversión internacional, estima que se vendan 45 millones de copias de este juego tan solo el primer día. Para que dimensionen este número, la entrega anterior, GTA V, vendió 11 millones de títulos en las primeras 24 horas.

Por último, es tanta la influencia de Grand Theft Auto en la cultura popular del mundo de los videojuegos que en tan solo nueve horas el clip de un poco más de 30 segundos que reveló la portada del juego acumuló 4,5 millones de visualizaciones en YouTube.

No se pierda: EA Sports FC 26 llega a Xbox Game Pass: así puede agregarlo a su biblioteca de juegos

🎮🎮🎮¿Ya está al tanto de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.