PlayStation sigue a Xbox en eso de hacer sus exclusivos juegos multiplataforma

Si bien la historia de Sony en la industria de los videojuegos comenzó con un catálogo de entregas que no eran exclusivas de su sistemas (PlayStation 1 y PlayStation 2), es decir que solo se podían jugar en sus consolas, hoy ese tipo de videojuegos es uno de los pilares de su negocio. Al menos desde la PS3, que fue la más discreta de las cinco plataformas que ha tenido la marca, pero que se le recuerda por joyas como Uncharted o The Last of Us.

Con la llegada de la PS4 (2013) esa idea de vender consolas con una estrategia fundamentada en los juegos exclusivos comenzó a tomar forma y rentabilidad. Un ejemplo claro es la franquicia de Horizon (Horizon Zero Dawn y Horizon Forbidden West). En la actualidad se contabilizan casi 40 millones de copias entre los dos títulos de 2017, año de estreno de la primera entrega, a 2025.

Una cifra descomunal sí se tiene en cuenta que solo está disponible en los sistemas de juego Sony, que no representa ni la mitad de la cuota de mercado de las plataformas domésticas. Aun así, es un número ínfimo comparado con videojuegos multiplataforma, es decir, juegos que se pueden gozar en una consola (portátil o casera), PC y dispositivo móvil.

Eso es precisamente lo que Xbox hizo con sus exclusivos a partir de esta novena generación de videoconsolas (2020), y qué tantos jugadores le criticaron acusándola de perder su identidad como marca fabricante de hardware. No obstante, parece que hacia esa misma estrategia camina PlayStation en busca de rentabilizar el costoso desarrollo de los videojuegos.

¿Cuánto cuesta el desarrollo de un videojuego actualmente?

Solo para que se hagan una idea, el desarrollo de Concord, un título únicamente online y exclusivo de la PlayStation 5, costó más de 400 millones de dólares. El juego tuvo que ser retirado del mercado tan solo dos semanas después de su lanzamiento por bajas ventas.

Esos descalabros financieros son precisamente los que quiere evitar la marca de Gaming llevando sus propuestas “exclusivas” a otras plataformas. Así lo dejó ver una oferta de trabajo publicada por PlayStation en la cual buscaban un experto en explorar sistemas más allá del hardware PlayStation para optimizar la rentabilidad.

Si bien algunas entregas exclusivas de la empresa japonesa ya se pueden jugar en un sistema diferente a los de Sony, como es el caso de Spider-Man, The Last of Us, entre otros en PC, esta posibilidad resultaría ser un giro de 180 grados en la estrategia de PlayStation a corto y largo plazo.

PlayStation le sigue la corriente a Xbox

“Papel de liderazgo crucial en el diseño y la ejecución de la estrategia comercial global para los títulos de software de PS Studios en todas las plataformas digitales, más allá del hardware de PlayStation, incluyendo Steam, Epic Games Store, Xbox, Nintendo y dispositivos móviles”, expresa la oferta de trabajo publicada por PlayStation.

Más allá de que esta noticia resulta beneficiosa para quienes sean fans de los videojuegos de PlayStation, pero no tengan su consola, representa, al menos en la teoría, el fin de la guerra de consolas que sostienen Xbox, PlayStation y Nintendo desde hace 25 años.

Una de las razones que más movilizó las decisiones de compra de los gamers del mundo fue que juegos podían y no podían jugar con una consola. Con esto, Nintendo se queda como la única compañía que realmente posee entregas exclusivas y sigue vendiendo consolas con esa intención.

¿Qué sigue para el negocio de las consolas?

Todo esto en medio de una novena generación que no terminó de convencer a ningún usuario y deja a Nintendo como el claro ganador. Además, también deja más dudas que certezas sobre la próxima generación de videoconsolas, que parece tendrá una propuesta portátil y otra de sobremesa por cada fabricante, es decir, PlayStation y Xbox.

De la portátil de la X verde ya lo sabemos todo, ROG Xbox Ally X, menos su fecha de lanzamiento. Pero de la PlayStation 6 (casera) y la posible PlayStation portátil tan solo se conoce los posibles nombres de sus proyectos, Orion y Canis respectivamente.

Por último, de la próxima Xbox, que la habrá, se sabe que utilizará un procesador AMD Zen 6 y potenciará aún más el reescalado de imágenes por medio de IA. Una tecnología que ya utiliza la PS5 Pro para que el machine learning ayude a construir fotogramas de juegos.

En conclusión, es casi una certeza que existirá, presupuestada para 2027 o 2028, una décima generación de videoconsolas con los tres gigantes de siempre: Nintendo (Switch 2), PlayStation (PS6) y Microsoft (Xbox). Sin embargo, será muy diferente a lo que estamos acostumbrados con una competencia basada en las colaboraciones y el préstamo de exclusivos.