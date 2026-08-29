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¿Por qué se celebra un Día Internacional del Gamer? Aquí está su origen y significado

Las finanzas detrás del Gaming demuestran su relevancia en el mundo actual, pero su capacidad de ayudar a los humanos es mucho más increíble y loable.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
El Día Internacional del Gamer se celebra mayoritariamente en España y Latinoamérica el 29 de agosto de todos los años desde 2008.
El Día Internacional del Gamer se celebra mayoritariamente en España y Latinoamérica el 29 de agosto de todos los años desde 2008.
Foto: LUXXCREATIVE.COM
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¿Qué es el Día Internacional del Gamer? Celebrado el 29 de agosto de todos los años desde 2008, también llamado Día Mundial del Videojuego, es una festividad ideada en un principio por tres medios de comunicación españoles, Hobby Consolas, PlayManía y PC Manía, para rendirle un tributo a la industria.

Busca reconocer el impacto cultural del Gaming y explicar por qué se ha convertido en uno de los entretenimientos predilectos de 3.500 millones de personas en el mundo. Aquí está la razón detrás de la elección de su fecha y qué tan importante es para los videojugadores este día en el calendario.

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¿Por qué se celebra el 29 de agosto?

Contrario a lo que algunos rumores dicen, la elección de la fecha no atiende a ningún evento significativo. Muchos señalan el nacimiento de Tetris, el juego más vendido en la historia, pero lo cierto es que no hay una razón detrás de esto.

Al ser una jornada de celebración reciente, de menos de 20 años, es difícil enunciarla como una tradición expandida y aceptada en todo el mundo. Sin embargo, año con año toma mayor relevancia para los usuarios y marcas.

Aun así, no es la única fecha que se usa en el mundo para rendirle un homenaje a este universo fantástico. Estados Unidos, uno de los epicentros de producción y consumo de videojuegos, tiene otras dos fechas en el calendario.

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¿Por qué son importantes los videojuegos?

El National Video Games Day se celebra el 12 de septiembre. No obstante, en algunas zonas del suelo estadounidense utilizan el 8 de julio. Por lo que la fecha del 29 de agosto, creada en España y replicada en Latinoamérica, no es del todo universal y se usa mayoritariamente por personas hispanohablantes.

En conclusión, más allá de los USD 190.000 millones que movió el gaming en 2025 —casi seis veces más que toda la taquilla mundial del cine—, la importancia social de los juegos es mucho más grande que las cifras económicas.

Durante décadas han funcionado para tratar a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Un estudio demostró que pueden ayudar a reducir en un 32% los errores de los cirujanos en una operación médica.

Y, por supuesto, su carácter interactivo ha probado ser útil para reparar la memoria, mitigar el envejecimiento cerebral y es una inigualable manera de contar y vivir historias que tal vez en otros medios no sería posible.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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