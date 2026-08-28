Tráiler de GTA VI en Netflix: todo lo que dejó el gameplay del juego más esperado del mundo

Grand Theft Auto VI estará disponible a partir del 19 de noviembre de 2026 para la PlayStation 5 Pro, PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S. Foto: Rockstar Games

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De acuerdo con Newzoo, tal vez una de las consultoras de mercado más importantes en la industria de los videojuegos, Grand Theft Auto (GTA) VI generó más de USD 180 millones en su primera semana de preventa solo en Estados Unidos y los cinco mercados europeos más grandes del Gaming.

Estas cifras hacen pensar a los analistas que antes de su lanzamiento oficial el próximo 19 de noviembre de 2026, el juego ya habría generado entre USD 3.300 y 5.200 millones. Todo eso sin haber mostrado un solo minuto de gameplay, el cual finalmente apareció este 27 de agosto por medio de una mirada extendida publicada en Netflix y seis horas después en YouTube.

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Tráiler de GTA VI en Netflix

Más allá de describir lo que se pudo ver de nuevo sobre GTA VI, reproducido casi siete millones de veces solo en YouTube en apenas 14 horas, lo interesante fue descubrir las nuevas y mejoradas mecánicas de movimiento.

Aunque no hay grandes modificaciones en la forma de caminar y correr, se notó un mayor realismo a la hora de abrir puertas. Aunque esta entrega no es ni quiere ser un simulador, su fidelidad a la realidad se agradece mucho.

Otro aspecto importante de la jugabilidad que se pudo apreciar fue un cambio sutil en la forma de apuntar. Ahora, mientras el personaje porta un arma, siempre tendrá visible el punto de mira en la pantalla sin ajuste automático.

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¿Qué se vio de GTA 6 en Netflix?

Aunque es difícil identificar para dónde irá la historia de GTA VI, lo que es casi un hecho es que tendrá una fuerte influencia latina. Ambientado en Vice City (inspirado en Miami), el juego presenta muchos nombres y apellidos en español.

Otro detalle que ayuda a dimensionar el nivel de detalle de este videojuego es la nueva manera de robar autos. Ya no basta con oprimir un botón y romper la ventana, sino que se podrá elegir la manera de abrir la puerta con nuevas mecánicas.

A diferencia de hace 13 años, el uso del smartphone juega un papel fundamental en esta nueva entrega. El celular ya no es un elemento decorativo, sino una manera de inmiscuirse más en la trama del título.

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¿Qué se repite de GTA V en GTA VI?

De los aspectos que al parecer se mantienen igual, están la interacción con la comida, las bebidas y el televisor. Un elemento que sí desmejoró desde nuestra mirada es la visualización del mapa. Demasiado minimalista.

Dependiendo de la consola en la que se juegue, siendo PlayStation 5 Pro la mejor y Xbox Series S la de entrada, hay un gran dinamismo en el cambio de luces y sombras, tanto con la luz natural en exteriores como con la luz artificial en interiores.

La conducción parece bastante estable. No es un aspecto de azar como en GTA IV, pero mejora sutilmente la de GTA V. Como se rumoreaba, habrá una barra de salud que aumentará o disminuirá con la ingesta de comidas y bebidas.

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Jason y Lucía, piedras angulares de GTA 6

Otro de los puntos que se presumen fundamentales en la trama de este videojuego es la relación entre Jason y Lucía, los dos personajes jugables. Tomar de la mano, hablar de los demás será fundamental para llevar su noviazgo en buenos términos.

Adicionalmente, las redes sociales podrán ser aliadas o piedras en el camino. Parece que eso lo decidirá el gamer con su manera de jugar. Incluso el nivel de personalización de Lucía con pelucas y otras cosas será relevante en el juego.

El nivel de búsqueda de la policía ya no solo se medirá en estrellas, sino que habrá elementos que las autoridades utilizarán para identificar a los dos protagonistas. Como se esperaba, la ciudad tendrá una vibra muy tropical.

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Nuevos personajes, nueva historia

Como era de esperarse, el cambio de personajes será habitual durante las misiones. Todavía no parece muy claro qué tanto va a funcionar esta dinámica en el modo libre, pues ambos personajes están casi siempre juntos, pero será una duda resuelta el día del lanzamiento.

Aunque no es nuevo en la saga, a juzgar por el tráiler extendido estrenado en Netflix, GTA VI tendrá un sistema mejorado de nado, ejercicio y hasta buceo. Habrá un sinfín de actividades mejoradas ya vistas en los títulos anteriores.

Algunos de los elementos más relevantes de la entrega serán las pañoletas que cubren a Jason y Lucía en cada misión. Con una policía más inteligente, mantener la identidad verdadera oculta será vital en el desarrollo de la historia.

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El mensaje de Rockstar Games para los jugadores

Por último, la injerencia de alcohol, la fiesta y, por supuesto, la música, con muchos ritmos de esta parte del mundo, serán importantes, no solo para la trama, sino también para las actividades fuera de las misiones tradicionales.

En conclusión, aunque hay algunos detalles que no cambiaron significativamente y otros que parecen haber ido para atrás, como algunas expresiones faciales, en la mayoría de los aspectos se notan los casi 10 años de desarrollo de este videojuego y sus USD 2.000 millones de presupuesto.

Al final, Rockstar pareció dejar un mensaje para esos jugadores que los han esperado por tanto tiempo. “Tal vez no lo parezca, pero estos son tus años de gloria. Nunca vas a ser mejor de lo que eres ahora. Disfruta esto. Si pudieras vivir este momento para siempre, sería perfecto”, atentamente, GTA VI.

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