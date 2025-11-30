Reseña: ¿Cuánto cuesta un PC gamer en Colombia?

Aparte de sus procesadores y tarjetas gráficas, AMD también colabora con PlayStation y Xbox para potenciar sus actuales y futuras consolas. Foto: Pexels

Durante los últimos años ha sido común escuchar a muchos jugadores decir que es mejor y más rentable comprar un PC (computador) gamer que una consola de videojuegos. Según ellos, no solo por algunos componentes que pueden encontrar componentes a bajo costo, sino también por la infinidad de juegos en descuento que pueden encontrar en Steam además de no pagar por el servicio de jugar en línea.

Y aunque podemos estar de acuerdo en que sí hay muchas facilidades y configuraciones posibles para armar un computador exclusivamente para jugar, aún es muy difícil, no siendo un experto, encontrar opciones en el mercado a un precio igual o menor a la de una videoconsola tradicional que prometa la misma capacidad de rendimiento gráfico, técnico y visual en juegos muy exigentes.

En El Espectador tuvimos la oportunidad de jugar con un PC gamer durante más de tres semanas con procesador AMD Ryzen 9 9950 X3D, tarjeta gráfica AMD Sapphire Radeon RX 9060XT 8 GB, placa madre Asus ROG Hero X807E, memoria RAM GSKILL DDR5 de 32 GB, refrigeración marca Gamdias watercooling 240 MM y chasis cooler master NR600 y la experiencia fue gratificante y divertida.

Pero todo lo anterior ¿Cuánto cuesta? Les sorprendería saber que muchos de estos componentes solo se pueden conseguir a través de e-commerce internacionales y a un precio muy competitivo. No obstante, aún queda faltando un elemento de suma importancia: el monitor. De nada sirve un supercomputador si no hay una pantalla donde verlo. En este caso tuvimos aprueba un LG UltraGear G6 de 34 pulgadas.

¿Qué se puede jugar con un PC gamer de estas características?

Para comenzar por donde terminanos, el monitor de LG con el que jugamos tiene un panel curvo con tasa de refresco de 160 Hz, un puerto display port 1.4, una entrada HDMI 2.1 y tecnología AMD FreeSync Premium ideal para Gaming. Este se comportó muy bien en títulos exigentes como Forza Motorsport, GTA V, EA Sports FC 25 y F1 24. Eso sí, nos quedó debiendo en términos de brillo y nitidez.

Y aunque no pudimos configurar dos pantallas simultáneas durante las horas laborales en las que lo usamos para tareas tan sencillas como abrir correos, visualizar videos e imágenes y escribir esta nota, todas estas tareas las desempeño, como lo diríamos coloquialmente, con una mano amarrada, pues es tanto su poder visual que con un nivel de uso alto y constante, este monitor respondió como se esperaba.

En conclusión, por el lado de la pantalla, su precio de COP 1.700.000 a 2.500.000 -dependiendo de la época y el lugar donde lo compre- lo hace una gran adquisición para quienes estén pensando armar un PC gamer gama media, casi rozando con la gama alta, pues aunque hay monitores con mejores prestaciones técnicas y especificaciones avanzadas, este es un gran primer paso para el jugador promedio.

¿Este PC gamer es lo mejor que se puede encontrar en el mercado?

No, con sinceridad debemos decirles que hay todavía hay más y mejores componentes con los que se puede armar un computador para jugar. Eso sí, este sería de un presupuesto de 10, 12 y hasta 15 millones de pesos. Valores que notoriamente se salen del presupuesto de la mayoría de los jugadores, mucho más si apenas se inician en este mundo o es el primer PC gamer que compran.

Sin embargo, ese no es el caso del modelo que tuvimos a prueba en este diario, pues con un valor acumulado aproximado de COP 8.000.000 este computador se perfila como la mejor opción entre la gama media. Y aunque ocho millones sea mucho más que el precio de la consola más costosa en el mercado actual, no hay que olvidar que tiene muchas más funciones que una plataforma de juegos.

Para concluir, hacer menos costoso cada uno de estos componentes dependerá única y exclusivamente del comprador, pues se necesita un entendimiento intermedio de que hace cada elemento para poder “regatear” su precio en internet. Eso sí, con lo que nosotros probamos podemos asegurarles que es un PC más que suficiente para los todos los videojuegos actuales y venideros para este nuevo año 2026.